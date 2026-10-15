Deflagrația s-a produs dimineața în jurul orei 6 și nu a fost urmată de incendiu.

Un localnic din comuna Sihlea a sunat la 112 și a cerut ajutor când a văzut că 10 case au fost avariate de o bubuitură puternică. Suflul puternic l-a rănit grav pe proprietarul casei în care s-a produs explozia.

Omul are arsuri pe mai bine de jumătate din suprafața corpului. A fost dus la spital și primește îngrijiri medicale. Perimetrul a fost securizat, iar acum echipe de specialiști ISU încearcă să stabilească ce a determinat producerea exploziei.

Suflul exploziei a provocat pagube însemnate în gospodăriile din apropiere. Geamurile unor case au fost sparte, pereții au fost afectați, iar la unele gospodării acoperișurile și anexele au suferit avarii în urma deflagrației care a zguduit întreaga zonă.