Cum au profitat românii de primul weekend fără restricții

Vă invităm acum la poalele Munţilor Făgăraş, pe Valea Porumbacului, unde unii români au ales să îşi petreacă primul sfârşit de săptămână cu restricţii relaxate.

Vremea bună, aerul curat şi verdele de pretudindeni i-au îndemnat pe turişti la plimbări lungi prin păduri, dar şi la mese copioase. Toate cu respectarea regulilor impuse de pandemie.

La doar 50 de kilometri de Sibiu, acești turiști dornici să hoinărească prin pădure și să se bucure de liniște au găsit locul ideal. S-au cazat în căsuțe izolate, ascunse printre dealuri.

Turistă: "A fost extraordinar, am dormit neintoarsă, exact ca în vacanțele pe care le făceam la bunici, aerul acesta, e nu știu, medicament. Pentru trup și suflet".

Turist: "Am așteptat momentul ăsta 2 luni de zile. Pot să spun că locul asta e de vis. Cum o să va umpleți zilele? Prin natură, vom urca pe munte, drumeții. Cred că perioada asta ne-a prins foarte bine, că am conștientizat cât de mult contează să trăiești simplu, să te conectezi cu natura, să fugi de zona urbană, pentru mine este vacanța bine meritată după o autoizolare".

Unii se gospodăresc singuri și mănâncă la iarbă verde, în natură. Cei mai puțin descurcăreți pot lua masa, pe rând, în salonul amenajat acolo.

Nicoleta Tănăsecu și Sergiu Arsenie, proprietari pensiune: "Locul ăsta este perfect pentru situația actuală, ca să zic așa, camerele noastre sunt complet separate, întrări separate, terase individuale. Lucrurile s-au schimbat, însă toată lumea este dispusă să se adapteze. Mi s-a părut că și turiștii sunt dispuși să facă compromisuri și în orice caz vor să respecate regulile".

La mică distanță, în satul Porumbacu de Sus, într-o grădină fermecătoare, descoperim câteva căsuțe construite între copaci. Sunt perfecte pentru turismul individual, iar priveliștea te lasă fără cuvinte.

Tiberiu Mihai Zigarov, admistrator pensiune: ”Spațiul e destul de vast și căsuțele cele pe piloni sunt distanțate suficient una de cealaltă încât pot primi câte o familie care poate să stea liniștită. Oaspeții dacă au nevoie să le aducem produse de la cei din sat sau din Sibiu, fără nicio problemă, le aducem. Ei își pot preapara singuri masa, în căsuțe".

Pe malul râului Olt au început să apară rulotele.

Turiști: "Este foarte bine, chiar m-am trezit și am venit chiar aici să-mi beau cafeaua, a fost super minunat. Ne-am plimbat un pic, am vrut să vedem împrejurimile, am mâncat, am făcut un ceaun, am prăjit un peste. O să ne mai plimbăm un pic cu barca, o să ne jucăm, povestim".

Pentru cei care vor să fie autonomi și să cheltuiască puțin pot alege o plimbare pe malul apei.