Cum au copiat studenţii exmatriculaţi de la Drept la toate examenele din prima sesiune

Decizie unică în mediul universitar din România. 45 de studenți ar urma să fie exmatriculați de la Facultatea de Drept din Capitală, pentru că au copiat la toate examenele online din prima sesiune.

Aveau un grup de WhatsApp și comunicau în permanență unul cu altul, o metodă cunoscută profesorilor, care spun, totuși, că nu au cum să-i verifice pe tineri.

Studenții din anul I rezolvau la comun subiectele, pe WhatsApp. Conversațiile au ajuns însă pe mâna profesorilor, cel mai probabil de la colegii tinerilor. Au urmat audieri, iar „bobocii" prinși pe picior greșit au recunoscut că au trișat. Consiliul facultății cere exmatricularea lor.

Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept: „Toți colegii noștri au acceptat cu inima frântă că, din păcate, ne aflam în ipoteza unei încălcări brutale a regulilor etice, care stau la baza funcționării noastre academice.”

45 de tineri și-ar putea încheia, înainte de a o începe cum trebuie, cariera în magistratură sau avocatură. Ultimul cuvânt îl are rectorul Universității din București. Asociația Studenților în Drept susține că sancțiunile sunt prea aspre. Asta în condițiile în care ei ar fi cerut, încă de la începutul anului universitar, schimbarea metodei de examinare.

Teodor Iancu, președinte Asociația Studenților în Drept: „De când s-a pus problema în mai a unei sesiuni online, noi, studenții, am venit și am prezentat aceste riscuri inerente de fraudă și am propus soluții precum examene orale, examene de tip open book, în care să nu fie acumulare de informații. Interesul nu prea a existat, iar acum, în momentul în care situația asta ne-a explodat în față, ca să zic așa, interesul pentru a condamna public aceste situații este mult mai mare.”

În plus, susțin aceștia, și în timpul sesiunii din vară a avut loc un episod similar.

Alexandru Manda, student: „Au fost, de asemenea, sancționați 30 de studenți pentru fraudă la examenele online. Nu a existat exmatricularea. S-au aplicat sancțiuni privind retragerea dreptului la bursă, retragerea locului în cămin, amânarea examenului, astfel încât a trebuit să îl susțină din nou.”

Practica îi este cunoscută și ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu. Profesorii nu sunt pregătiți pentru examenele online și nu au nicio garanție că cel care dă testul este și cel care ar trebui să fie examinat.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: „În domeniul universitar, exmatricularea este cea mai gravă sancțiune, dar, din câte am înțeles eu, regulamentul Universității București nu permite, nu conține și alte sancțiuni.”

Deși cursurile vor continua să se desfășoare online, în vară, studenții Facultății de Drept se vor întoarce în amfiteatre pentru a susține examenele de final de an față în față. De altfel, Facultatea de Drept din cadrul Universității din București a fost singura care a organziat anul trecut examen de admitere cu prezență fizică a candidaților în sălile de examen, în condițiile în care celelalte facultăți au preferat admiterea pe bază de dosar.

Patru ani de studiu îi așteaptă pe cei care își doresc o carieră în magistratură, însă facultatea s-a bucurat mereu de succes în rândul liceenilor. Anual, peste 1.200 de tineri se bat pe cele 600 de locuri scoase la concurs.