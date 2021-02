Cum au ajuns să se bată ca pe maidan primarul și viceprimarul unei localități din Buzău

Scandal de pomină la Beceni, în Buzău. În loc să lucreze umăr la umăr pentru binele comunității, primarul și viceprimarul sunt bănuiți că s-au bătut ca pe maidan.

Edilul-șef a ajuns la spital, în timp ce vicele este anchetat de poliție. Cei doi duc un război personal de ceva vreme și nu pare că vor îngropa securea - vor să depună fiecare plângere pe numele celuilalt.

Pe scurt, primarul a fost amendat de Garda de Mediu în urma unei plângeri. Autorul ei: consilierul personal al vicelui. Conflictul dintre tabere s-a extins și în rândul membrilor familiei - spun localnicii.

Miercuri seară, vicele ar fi vrut să pună capăt tensiunilor. L-a chemat pe întâiul gospodar al comunei la o discuție.

Adrian Burlacu, primar Beceni: "Aseară am fost invitat la el la restaurant. Dintr-odată s-au închis uşile, am ieşit de la baie şi am fost pur şi simplu luat la întrebări şi direct la pumni. Am căzut jos, am fost lovit, mi-au spart buzele şi am vrut să scap, nu am reuşit. M-au stropit cu apa să îmi revin."

Edilul-șef a fost dus la spitalul din Buzău. Are răni la cap și în zona abdomenului.

Adriana Bunilă, SJU Buzău: "Bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral şi un traumatism abdominal fără leziuni interne post traumatice."

Vicele are altă variantă. Primarul ar fi luat foc în clipa în care a dat ochii cu cel din cauza căruia a luat amendă.

Laurenţiu Constantin, viceprimar Beceni: "Am continuat să discutăm, să vorbim, amical, fără niciun fel de problemă. După zece minute, un sfert de oră vine înapoi Dragoş Bobocel (fostul consilier al viceprimarului) şi ia loc la masă. În timpul ăsta eu m-am deplasat către baie şi am auzit scaune, ce s-a întâmplat, când m-am întors de la baie i-am găsit sub masă, primarul pestre Dragoş. Ăsta îi dădea vânt, erau mesele căzute, sticle şi pahare date pe jos."

Martorii îl contrazic pe vice. Primarul a fost bătut măr, susțin ei.

Adelin Gontescu, martor: "I-au încuiat uşile, l-au bătut, l-au stropit cu apă, pe urmă am văzut ambulanța. L-am văzut pe domnul primar când l-au urcat în ambulanţă, era lovit la fata rău.".

Marian Dimian, consilier local: "Au tras de el, l-au trântit jos după care l-au luat la bătaie cu picioarele, ce a putut să spună, ce şi-a amintit. Nu e plăcut să te ia la pumni, la picioare trei persoane."



Ane Marie Vrapciu, IPJ Buzău: "Din primele verificări poliţiştii au stabilit ca altercaţia a avut loc la sediul unui operator economic din Beceni, apelantul de 40 de ani fiind agresat în timpul conflictului de către alţi doi localnici în vârstă de 51 respectiv 27 de ani.

Ambele tabere vor să își caute dreptatea pe mai departe. Vor depune, așadar, plângere.