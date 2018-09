Cum arată stațiile liniei de metrou Drumul Taberei - Eroilor. FOTO

Facebook

Linia de metrou Drumu Taberei - Eroilor, care inițial ar fi trebuit să fie inaugurată în 2014, nu este gata nici în acest moment. Din păcate, veștile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare.

Asociaţia Pro Infrastructura a vizitat magistrala M5 şi afirma că este dificil de spus când se va putea circula pe această linie pentru că, în continuare, licitaţia sistemului de siguranţă şi automatizare a circulaţiei nu are un deznodământ.

"Am vizitat magistrala de metrou M5 Drumul Taberei-Eroilor. Am ales să mergem la Eroilor, Academia Militară şi Raul Doamnei, punctele care sunt cele mai întârziate. În plus, am ajuns şi la Valea Ialomiţei, acolo unde stadiul este foarte avansat atât la staţie, cât şi la depou.

Când se va inaugura linia? Dificil de spus deoarece, în continuare, licitaţia sistemului de siguranţă şi automatizare a circulaţiei nu are un deznodământ. Oficialii Metrorex se pare că doresc să semneze, acum în septembrie, contractul pentru acest sistem cu firma desemnată câştigătoare, chiar dacă bătălia în instanţă nu s-a terminat, compania contestatoare putând face recurs", afirma reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructura.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer