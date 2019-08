Cum arată o femeie după ce și-a făcut o operație estetică. Se teme că „îi vor pica” buzele

Ashleigh Villaverde, o femeie care trăiește în Peoria, Arizona, a rămas desfigurată după ce și-a făcut o procedură estetică.

Femeia a plătit peste 960 de dolari ca să își mărească buzele, însă procedura nu a mers conform planului, astfel încât la scurt timp a început să acuze dureri mari. A ajuns la spital pentru tratament a doua zi, unde a descoperit că are o infecție severă, scrie Mirror.

„Am fost la doamna asta de cinci ori și nu m-am gândit că poate merge ceva diferit. Însă de data aceasta am simțit că substanța injectată este mai groasă și foarte dureroasă. A și sângerat mai rău ca de obicei. Într-o oră, nu mai puteam să îmi ating buzele de durere și se umflaseră atât de tare încât arătau ca niște struguri. A doua zi am mers la spital și am cerut ajutor”, a declarat ea.

Astfel, femeia a ajuns la patru spitale, unde i s-au administrat cinci antibiotice diferite, care să o ajute cu infecția.

„Cu toate acestea, buzele mele încă sunt inflamate și mă tem că nu își vor mai reveni niciodată sau dacă or să pice. Sper să nu se agraveze și mai tare”, a mai spus Ashleigh, susținând că nu știe ce anume i-a fost injectat în buze.

