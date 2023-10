Cum a reușit să evadeze deținutul din penitenciarul Focșani. A fost găsit pe un câmp

Bărbatul are 23 de ani și era închis de aproape un an și jumătate. Are de executat o pedeapsă de cinci ani și două luni pentru tâlhărie.

Miercuri dimineață a fost dus în curtea din spate a penitenciarului Focșani împreună cu alți deținuți ca să curețe o grădină. La un moment dat, când a văzut că gardianul s-a îndepartat de grupul de deținuți, a profitat și s-a ascuns după niște copaci. A sărit apoi un gard și dus a fost.

La apel, gardianul a observat că individul lipsește așa că s-a dat alarma. Mai multe echipaje de polițiști au făcut filtre în localitățile din apropierea penitenciarului.

În mai puțin de două ore, bărbatul a fost prins pe un câmp, în apropiere de localitatea Lămotești.

Bărbatul a ajuns din nou în spatele gratiilor. Surse din anchetă spun că individul este un deținut recalcitrant și nu este pentru prima dată când cei de la penitenciarul Focșani au probleme cu el.

El riscă acum ca la pedeapsa pe care o mai are de executat judecătorul să aplice și alte sancțiuni.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 18-10-2023 17:12