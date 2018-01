O șoferiță a ajuns cu mașina pe o plajă din Constanța. Cum explică cele întâmplate

O șoferiță din Constanța a rămas blocată cu mașina în gheață pe plaja Modern din Constanța, după ce nu a observat bariera și a înaintat cu mașina.

Femeia susține că a încercat să parcheze mașina și să coboare puțin pe plajă, însă când a încercat să întoarcă nu i-a mai funcționat marșalierul. A chemat un mecanic, însă în zadar.

Polițiștii au verificat în baza de date numerele de înmatriculare ale mașinii. La secție a venit în scurt timp și proprietarul, o tânără de 28 de ani, care le-a povestit ce s-a întâmplat.

Luciana David, proprietara mașinii:"Am înaintat până la barieră, pe care nu am observat-o, cu copilul fiind, pentru a parca mașina să coborâm pe plajă, să îi fac un pic de aerosol, fiind răcită în perioada această cu nasul înfundat și am încercat să o întorc. Nu mi-a mai mers marche arriere-ul, relantiul și am rămas acolo. Am chemat un mecanic, a încercat să rezolve situația, însă nu s-a putut”.

Pentru isprava sa, șoferița riscă o amendă uriașă de 20 de mii de lei. Suma este de aproape trei ori mai mare decât cea pe care a dat-o pe mașina cumpărată în urmă cu mai puțin de o lună.

Luciana David, proprietara mașinii: "Nici nu m-am gândit la amendă până în momentul de față. Practic nici nu mi-am dat seama că este plajă fiind noapte, Am nimerit într-o groapă, accelerând s-a înfundat."

Șoferița are de achitat câteva sute de lei firmei care i-a scos mașina de pe plajă.