Cum a fost întâmpinat pe aeroportul din Iași pasagerul cu numărul un milion

Aeroportul Iași a sărbătorit, luni, pentru a patra oară în istoria sa, pasagerul cu numărul 1 milion înregistrat în anul 2022.

Într-un cadru festiv, aeronava care a adus călătorul - o femeie - cu numărul norocos a trecut pe sub o arcadă de apă și, după aterizare, pasagera a primit flori și o diplomă de onoare din partea conducerii aeroportului.

Pasageră cu numărul un milion a călătorit pe ruta Viena – Iași și a primit vestea în timpul zborului. Femeia se întorcea din străinătate, acolo unde lucrează soțul ei.

Roxana Durdureanu, pasageră: „A fost ca în filme, a venit la mine doamnă însoțitoare și mi-a spus și nu îmi venea să cred, am zis că poate nu am înțeles bine în germană. Și mi-am dat seama că nu e o glumă și a fost o surpriză foarte, foarte frumoasă. Călătoresc de 5 ani în Austria și, de fiecare dată, a fost minunat, am prins și răsărit și apus, de toate, foarte frumos.”

Femeia a călătorit alături de fiica ei, în vârstă de 8 ani.

Cezara Maria, pasagera: „Nu călătoresc prea des, dar mergem să îl vizităm pe tata, ca să vedem ce face. (Reporter. Îți place să călătorești, să zbori cu avionul?) Da, îmi place foarte mult.”

Primul milion de pasageri a fost înregistrat în anul 2017. Este deja al patrulea an în care Aeroportul Internațional Iași ajunge la un flux de 1 milion de călători, în sezonul estival. În iulie, de exemplu, prin aceasta aerogară au trecut aproape 180 de mii de pasageri, cu 35% mai mult față de 2019, înainte de pandemie.

Romeo Vatră, director Aeroportul Internaţional Iași: "Acest trafic înseamnă pentru noi o presiune mare și arată astringentă modernizării aeroportului Iași. Este absolut necesar să avem condiții bune, pentru a putea procesa cifre mai mari de trafic."

Pe Aeroportul Internaţional Iaşi sunt 21 de curse externe permanente şi 6 interne. În prezent, se fac lucrări la un nou terminal și o zonă cargo şi se estimează că numărul pasagerilor ar putea depăşi 3,5 milioane anual.

Acesta este al doilea cel mai tranzitat aeroport regional din țară, după cel din Cluj.

Dată publicare: 23-08-2022 08:14