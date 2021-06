Cum a fost descoperită Cascada Bigăr de către turiștii străini. A fost desemnată cea mai frumoasă din lume

Spectaculoasa Cascada Bigăr, unul dintre cele mai frumoase monumente ale naturii din ţara noastră, s-a prăbușit luni seară.

Romsilva susține că totul s-a întâmplat din cauze naturale. Travertinul s-a rupt în două, din cauza propriei greutăţi. Sunt însă activiști de mediu care susțin că existenta unei păstrăvarii în zonă ar fi influențat debitul de apă și, indirect, ar fi provocat dezastrul.

Incidentul a avut loc luni seară, la ora 18.00 și a fost suprins de câțiva turiști. Reprezentanții Romsilva susțin că prăbușirea ar fi fost provocată de cauze naturale. Mușchiul ar fi crescut în volum, la fel și în greutate, iar acum a cedat.

Adrian Stoicu, primar Bozovici: ”Efectul și nenorocirea s-au întâmplat din cauza depunerii de la an la an a mușchiului. Nu știu dacă cineva studia sau scana, eu zic că se putea consolida un pic sub. Acel mușchi a rămas în aer, ca un voal.”

Sunt voci care susțin că prăbușirea a fost provocată de faptul că izvorul care alimentează cascada a fost deviat pentru o păstrăvărie deschisă în zonă. Apa curgea doar pe anumite porțiuni și nu mai forma o perdea peste tot. Astfel, travertinul, roca respectivă, s-ar fi sfărâmat în timp, și în cele din urmă s-a prăbușit sub propria greutate.

Vasile Constantin, director Parcul Național Cheile Nerei Beușnița: ”Am văzut că se vehiculează pe rețelele de socializare, în amonte este o captare de apă care duce la păstrăvărie. Nu a avut un efect care să ducă la ruperea cascadei."

Adrian Stoicu, primar Bozovici: ”Eu zic că nu se confirmă chestia cu apa care s-a luat pentru păstrăvărie. Păstrăvăria fiind tot a Romsilva, taxa se încasează tot de Romsilva. Noi, ca și comună, am beneficiat doar de acei turiști care veneau în zonă.”

Romeo Dunca, preș. CJ Caraș-Severin: ”S-a întâmplat. Natura își urmează cursul. Nu cred că e niciun sabotaj. E păcat, că acolo deja s-a investit. Din păcate, nu vor mai avea utilitatea necesară.”

Un incident similar ar fi avut loc și în 2007, iar biologul parcului ar fi trebuit să monitorizeze situația, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Cascada Bigăr este situată în Cheile Nerei - Beuşniţa. Într-un top realizat de "The World Geography", a fost desemnată drept cea mai frumoasă din lume. În 2010, un ghid turistic internațional, National Geographic Traveler - România, a prezentat pentru prima dată cascada, în presa dedicată călătoriilor.