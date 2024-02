Cum a ales Ucraina sa mulțumească țării noastre pentru ajutor: ”Informațiile sensibile„ prezentate într-un videoclip

15 pachete de sprijin ar fi fost trimise în țara vecină de la începutul războiului se arată în filmul produs de instituția care se ocupă cu combaterea dezinformării în Ucraina. Nu este clar de ce Ucraina a ținut să ne mulțumească acum și într-o manieră neagreată de partea română.

Folosind drept coloană sonoră un cântec patriotic scris de Adrian Păunescu și interpretat de Nicu Alifantis, ucrainenii de la Centrul de comunicare strategică, o organizație guvernamentală pentru combaterea dezinformării, au produs acest filmuleţ de mulțumire cu care transmit câteva mesaje cheie.

În primul rând, spun ei, România este unul dintre cei mai apropiați vecini și partener de încredere. Au ilustrat aceste idei cu imagini de la proteste din România şi din Ucraina şi cu secvenţe cu preşedinţii celor 2 țări care își strâng mâna.

Ucrainenii precizează că România le-a transmis 15 pachete de ajutor militar fără a detalia conținutul. Și mai spun că românii îi vor ajuta pe piloții ucraineni să se antreneze pe avioanele F16.

Centrul de comunicare strategică din Ucraina nu a răspuns însă solicitării noastre privind semnificația momentului în care a fost făcut public acest video de mulțumire. Filmulețul a fost postat pe toate rețelele de socializare ale organizației, printre postările obișnuite de combatere a dezinformărilor de război.

De cealaltă parte, reprezentanții armatei române au spus că nu au făcut și nici nu pot face nici un comentariu privind ajutorul militar acordat Ucrainei în cei doi ani de război. De altfel, însuși președintele Klaus Iohannis a declarat de mai multe ori că nu poate dezvălui în ce au constat aceste pachete de ajutor.



Klaus Iohannis - 11 octombrie 2023: ”Detalii despre aceste chestiuni nu dăm pentru că nu este foarte bine pe timp de război să dai prin media toate detaliile opozantului sau adversarului. Nu este nici logic, nici util”.



În lipsa unor informații oficiale, specialiștii nu pot decât să ghicească ce anume le-am fi oferit vecinilor pentru lupta împotriva rușilor.



General (R) Mircea Mîndrescu: ”Cred că putem fi foarte convinși că am oferit armament de infanterie. Noi trebuie să ne păsătrăm evident capabilitatea militară și am dat ce am putut să dăm, nu se poate altfel, și am convingerea că atunci când s-au oferit asemenea ajutoare s-a mers în toate depozitele și s-a luat tehnică care a putut fi recondiționată, reparată astfel încât să fie adusă în situație de luptă”.

Ucrainenii amintesc și de ajutorul acordat zecilor de mii de refugiați ajunşi la noi.

