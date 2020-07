Cum a ajutat un preot la prinderea unui tâlhar. Povestea este incredibilă

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Tăşnad, a fost prins de către un tânăr şi un preot după ce a furat poşeta unei femei, în oraşul Carei, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare.

"Verificările efectuate au relevat că bărbatul i-ar fi smuls unei femei de 56 de ani, din Carei, care se plimba pe strada Mihai Viteazul împreună cu doi nepoţi minori, o poşetă în care se afla suma de 200 lei şi un telefon mobil şi ar fi încercat să fugă. Planul nu i-a reuşit, deoarece nişte cetăţeni, martori ai evenimentului, au dat dovadă de spirit civic şi au fugit după făptaş, reuşind să-l imobilizeze, iar apoi l-au predat unui poliţist aflat în timpul liber şi care se afla în zonă. Prejudiciul a fost astfel recuperat integral şi restituit părţii vătămate", a transmis IPJ Satu Mare.

Infractorul a fost imobilizat până la sosirea oamenilor legii de către un polițist aflat în timpul liber, scrie Presa SM.

Tânărul care l-a prins pe tâlhar, Adam Gombos, de 28 de ani, a fost atât de impresionat de scuza infractorului, încât i-a dat dat acestuia 10 lei și voia să-l lase să plece, dar preotul Ioan Cosmin Bontea, ajuns și el la fața locului i-a zis să nu-l creadă și să-l lase polițiștilor.

”Îmi repeta și mie același basm”

”Am văzut cu coada ochiului cum un individ fugea cu o geantă în mână pe strada Liszt Ferenc. M-am hotărât să pornesc în grabă în ajutorul respectabilei doamne, dar pe lângă mine a trecut un tânăr fugind care a reușit să-l prindă pe făptaș alergând foarte repede. Din câte am aflat făptașul e recidivist. Din fericire un lucrător al poliției careiene trecea prin zonă, care a și luat poziție anunțând organele abilitate, reținându-l pe infractor. Ce m-a frapat a fost atitudinea tânărului care l-a prins pe infractor și care a dat dovadă de spirit civic și de mare omenie. Acest om căruia infractorul îi spunea și-mi repeta și mie același basm că are cinci copii și că nu are ce să le dea de mâncare i-a dat zece lei ș-i spunea să nu mai facă ceea ce a făcut. Eu mi-am dat seama că minte și l-am rugat pe tânăr să-l lăsăm în seama organelor abilitate, respectiv pe mâna lucrătorului de poliție care a și reacționat în consecință. Sper ca acest act de tâlhărie să fie singular nimeni și nici o femeie (mai ales că doamna era cu nepoții săi) să nu mai treacă printr-o asemenea experiență traumatizantă la noi în Carei. Felicitări acelui minunat tânăr pe care-l felicit și-i doresc numai bine și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Îmi ridic pălăria în fața ta d-le ADAM G., ai câștigat respectul meu pe viață. Ești un adevărat EROU”, a scris preotul pe pagina sa de Facebook.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Judecătoriei Carei cu propunere de arestare preventivă.