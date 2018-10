Cu 7 luni înaintea summit-ului UE, Sibiul nu are un aeroport sau un spital modern

Mai sunt doar 7 luni până când Sibiul va găzdui summit-ul Uniunii Europene, eveniment la care vor participa 27 de şefi de stat şi de guvern, dar şi mii de invitaţi.

Aeroportul din oraş, unde abia de curând au fost reintroduse curse dinspre Bucureşti, nu este pregătit pentru un eveniment de asemenea amploare. Suma necesară pentru transformare, aproximativ 3 milioane de euro, a fost cerută de la Minsterul Dezvoltării încă din luna iunie, dar deocamdată fără succes. În tot acest timp, autorităţile pasează responsabilitatea dintr-o parte în alta.

Deşi modern, Aeroportul Internaţional din Sibiu este prea mic pentru un eveniment de anvergură. Cele 36 de delegaţii oficiale care vor sosi vor suprasolicita logistică şi personalul. Chiar şi acum, apar probleme.

Marcel Constantin Luca, vicepreşedintele Consilului Judeţean Sibiu: "Aeroportul nu poate să primească mai mult de 2 aeronave în acelaşi timp. Şi ţinând cont că aeronavele care vor veni cu demnitari de rang înalt, au şi regim special şi se asigura preuarea de pe aeronavă se dublează necesarul şi se vor suprapune timpii de preluare."

Potrivit specialiştilor, ar fi nevoie de peste 2,6 milioane de euro- pentru un detector mobil de urme de explozibil, scări pentru pasageri, benzi de bagaje, un generator de mare putere dar şi un punct de control-acces.

Mai grav este ca şi dacă ar veni banii acum, nu mai este timp suficient pentru implementarea noilor sisteme şi instruirea personalului. În cazul altora, cum ar fi, de pildă, amenajarea unui nou punct exterior de control pentru vehicule şi persoane, ar fi deja prea târziu, spun cei din Consiliul Judeţean.

Marcel Constantin Luca, vicepreşedintele Consilului Judeţean Sibiu: "Am primit un răspuns în care ni se comunică faptul de MDRAP-ul nu poate să finanţeze aeroportul Sibiu. Aceşti bani îi aşteptăm din fondul de rezervă al Guvernului pentru 2018. Nu am primit din păcate nici o veste până în momentul ăsta. Sunt câteva luni de când am depus cererea."

Şi Spiţatul Judeţean are nevoie rapidă de îmbunătăţiri, mai ales în zona serviciilor medicale de urgenţă. Nici ambulanţe nu sunt destule. S-a găsit însă finanţare pentru distracţiile din seara sumit-ului. Ministerul Turismului aloca aproape 800.000 de euro pentru două concerte.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: "O să arătăm şi traditile noastre europenilor şi lumii întregi pentru că o să fie un summit care cu siguranţă o să aibă atenţia întregii lumi”.

Summitul din 9 mai 2019 va reuni, în Sibiu, 27 de şefi de stat şi de guvern, 400 de invitaţi de rang înalt, 900 de jurnalişti şi peste 100 de traducători. Guvernul nu a oferit până acum nici un punct de vedere cu privire la banii necesari pentru modernizarea aeroportului.