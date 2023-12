CTP, despre poza cu Papa Francisc și George Simion: ”Papa, față în față cu un șobolan”. Cum s-a strecurat liderul AUR acolo

Prezența lui George Simion la o audiență a Papei Francisc nu se datorează vreunui merit deosebit al liderului AUR, ci a fost rezultatul unui gest fraudulos din partea românului, care s-a strecurat ”ca șobolanul” printre membrii unei delegații italiene de artiști pentru a se poza, ”clandestin”, alături de Suveranul Pontif – susține CTP, într-o postare pe Facebook.

”Papa, față în față cu un șobolan strecurat în încăpere

Șocul pe care l-am luat în piept văzându-l pe G. Simion tras în poză în fața Papei Francisc n-a rămas fără urmări. Căci m-am apucat să cercetez cum a ajuns acolo specimenul.



Ieri, am publicat lista oficială a Vaticanului cu audiențele la Papa Francisc de sâmbătă, 16 decembrie 2023, zi în care pretinde G. Simion că a fost primit de Papa. După cum ați putut constata, nu figurează niciun George Simion pe această listă.



Atunci, cum a intrat?! Am aflat, cu certitudine, și vă transmit și dumneavoastră. Mai întâi, a încercat să se amestece între politicieni de la partidul Fratelli d`Italia, în cap cu premierul Georgia Meloni, care urmau să fie primiți de Papa în cadrul ceremoniei Bacio di Mano – Sărutarea Mâinii. Însă evenimentul a fost anulat”, scrie gazetarul.

Iată însă și cum s-a strecurat ”șobolanul” Simion până la papă.

”Și atunci, românul absolut, salvatorul nației, Georgică, s-a băgat, sau a fost vârât, printre artiștii pe care îi vedeți trecuți la finalul listei, Artisti del Concerto di Natale – artiști ai Concertului de Crăciun. Clandestin, ilegal, infracțional.



Iată explicația fotografiei, făcută și ea pe ascuns, cu telefonul, dintr-o poziție bizară, spate-stânga: Papa, față în față cu un șobolan strecurat în încăpere.



Mi s-a luat un bolovan de pe inimă.



Mă mai întreb doar ce părere are Nunțiul Papal, ambasadorul Sanctității Sale la București, arhiepiscopul Miguel Maury Buendia. Poate va răspunde”.

La final, CTP prezintă și lista celor primiți în audiență în acea zi de Papa Francisc. George Simion nu se află printre aceștia.

”Sala Stampa

Home > Bollettino > 2023 > 12 > 16

Le Udienze, 16.12.2023

[B0893]

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi;

- Em.mo Card. Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille (Francia), con un gruppo di Volontari della Visita del Santo Padre;

- Figuranti e operatori del Presepio vivente della Basilica di Santa Maria Maggiore;

- Em.mo Card. Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali;

- S.E. Mons. Aurelio Pesoa Ribera, O.F.M., Vicario Apostolico di El Beni (Bolivia); Presidente della Conferenza Episcopale Boliviana; con S.E. Mons. Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, Arcivescovo di Sucre, Vice Presidente; S.E. Mons. Giovani Edgar Arana, Vescovo di El Alto, Segretario Generale; Rev.do Diego Plà, Segretario Generale Aggiunto;

- Enzo Bianchi;

- Il Professor Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio;

- Artisti del Concerto di Natale.

[01951-XX.01]

Lettera del Santo Padre all’Inviato Speciale alla celebrazione del “doppio giubileo” della Diocesi di Augsburg in onore del Patrono Sant’Ulrico, nel 1050° della morte e nel 1100° dell’ordinazione episcopale (28 dicembre 2023)

Rinunce e nomine

Comunicato Stampa del Dicastero delle Cause dei Santi”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 20-12-2023 17:32