O tânără din Sibiu a picat proba practică a examenului pentru permisul auto. Va mai avea o șansă abia peste două - trei luni.

Andreea, candidată la examenul auto: „Îmi ies din mână, mă dezobișnuiesc cu traficul, când mă pun din nou la volan este destul de complicat să reiau totul, să mă reobișnuiesc.”

Și Adriana a ratat deja două încercări. Următoarea va fi abia în ianuarie.

Adriana, candidată la examenul auto: „Pot să spun că e un pic nasol pentru un începător, nu neapărat că uiți, dar pierzi un pic din dexteritatea pe care să zic că ai dobândit-o în timpul celor 15 ședințe.”

Ioan Tarcea, instructor auto: „După părerea mea, e bătaie de joc la adresa elevilor.”

Paula, candidată la examenul auto: „Groaznic timpul de așteptare, polițiști puțini, elevi mulți.”

Într-adevăr, Serviciul Permise de Conducere al județului Sibiu funcționează cu doar 75% din angajații pe care ar trebui să-i aibă. Printre aceștia sunt doar 4 examinatori.

Cristina Muntean, expert comunicare din cadrul Prefecturii Sibiu: „Dacă am face o medie sunt circa 1.000 de dosare pe lună pe care 4 colegi trebuie să le examineze.”

Pentru a reduce perioada de așteptare, Instituția Prefectului a cerut ajutor din județul vecin Alba. Și în Prahova sunt probleme similare.

Lucian Moise, subprefectul județului Prahova: „Din schema de 36 de posturi funcționăm cu 24. Efectiv, lucrăm cu două treimi.”

Anastasia Vizireanu, elevă: „Fix trei luni a durat între sală și oraș. Automat am luat și ore în plus până când am dat orașul pentru că, neavând voie să ies, am uitat și mi-a mai luat încă trei ședințe în plus. 150, 250 de lei… pe acolo se învârte.”

Pentru examenul teoretic, se așteaptă circa o lună.

Daniel Frusinoiu, instructor auto: „Eu personal îi sfătuiesc pe candidați să se mai ducă și la București, practic scurtează câteva săptămâni bune. Apoi, după ce reușesc să ia calificativul admis la București, vin să se programeze la traseu aici la Ploiești.”

Potrivit legii, un examinator poate verifica zilnic 13 candidați. Pentru fiecare trebuie să petreacă în trafic măcar 25 de minute.