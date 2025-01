Cristian Tudor Popescu: ”Acest text a fost șters de Facebook la o oră după ce l-am publicat, deoarece încalcă standardele”

În mesajul respectiv, gazetarul se referea la declarația recentă a lui Georgescu, privind ”aurul monoatomic” din România.

”Avem aurul atomic ... Deci avem toate metalele rare posibile şi imposibile. Aurul monoatomic este în România, care nici nu există pe tabloul lui Mendeleev. Deci toate elementele rare şi foarte rare ale tabloului lui Mendeleev se află aici în România”, a spus Călin Georgescu într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu.

Cristian Tudor Popescu precizează, într-un mesaj transmis Știrile Pro TV, că ”prof. Georgescu, Atotputernicul a pus în pământul nostru un element care nu există în tabelul lui Mendeleev, adică nu e rusesc: aurul monoatomic”.

Textul care a fost cenzurat de Facebook, scris de Cristin Tudor Popescu:

”Salvarea României – prof. și praf

În afară de a vinde în Vest CH₂O, aqua chiorensis carpato-danubiană, prof. Georgescu are încă o soluție fizico-chimică pentru ca românii să se înavuțească ca-n basme fără să miște un deget. Deoarece românii, nu evreii, sunt poporul ales de Dumnezeu, prin Trimisul Său, prof. Georgescu, Atotputernicul a pus în pământul nostru un element care nu există în tabelul lui Mendeleev, adică nu e rusesc: aurul monoatomic. Cunoscut și sub numele de aur alb, acesta este un praf de culoare albă, adică nu galbenă. Prof. Georgescu a întreprins o cercetare printre votanții săi; aceștia s-au supus de bună voie unor analize din care a reieșit că au carențe mari de aur cenușiu.

Fuzionând strălucit aurul monoatomic cu metoda lui guru Bivolaru, prof. Georgescu le va da adepților săi praf de aur monoatomic alb pe gură, luat cu o halbă de urină proprie sau a unui camarad. Din combinația în organism a celor două substanțe, alb cu galben, albedo cu citrinitas, cum ziceau vechii alchimiști liberi, rezultă, ați ghicit, aur cenușiu în stare pură.

Întrucât e lipsă mare în clipa de față la toate popoarele, nu numai la noi, vă dați seama ce de bani o să încasăm la export!...

P.S.

Aseară, acest text a fost șters de Facebook la o oră după ce l-am publicat, deoarece „încalcă standardele comunității privind armele de foc, drogurile sau alte bunuri restricționate. S-ar putea ca postarea să vândă, să cumpere sau să facă schimb de articole considerate a fi restricționate sau interzise în țara respectivă”.

Carevasăzică, iacătă-mă contrabandist de aur monoatomic, aur cenușiu sau urină! Și de piei de cloșcă, ar adăuga Caragiale. Acesta este rezultatul aplicării noilor reguli de (ne)cenzură anunțate de Facebook. Mi se pare o confirmare excepțională a ceea ce spuneam mai sus: „E lipsă mare de aur cenușiu la toate popoarele”. Și de umor.”

