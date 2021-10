Credincioșii fac deja cozi la Sf. Parascheva. "Nu mă vaccinez. M-am îmbolnăvit anul trecut la pelerinaj la Arad"

În așteptarea celui mai mare pelerinaj din țară, de Sfânta Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, pelerinii au început să umple catedrala din Iași.

Cine ajunge acolo, trebuie să se înarmeze cu răbdare și să poarte mască, pentru că rata îmbolnăvirilor de Covid este de 5 cazuri la mia de locuitori. Mulți credincioși s-au grăbit să vină pentru că se tem că vor fi impuse noi restricții și nu vor mai putea participa la pelerinajul care începe oficial peste o săptămână.

La orele amiezii, sute de oameni s-au așezat la rând, să ajungă, în cele din urmă, în biserică și să se închine. Mulți dintre credincioși nu sunt vaccinați.

-V-ați vaccinat până acum?

-Nu (începe să radă).

-De ce?

-Și nu mă vaccinez. Nu vreau să fiu cobaiul nimănui. M-am îmbolnăvit anul trecut, când am fost în pelerinaj în Arad, la mănăstirea Florești, am zăcut în pat, dar m-am făcut bine și nici nu m-am vaccinat.

-Și nici nu o să o faceți?

-Nu, că așa e mai bine. Nu mi-e frică, mi-e frică doar de Dumnezeu.

-Dar de boală nu?

-Nu.

O altă femeie a spus că nu s-a vaccinat pentru că nu a avut timp.

“Ei, uite că nu am făcut-o, dar trebuie să am duc la doamna doctor, să îmi dea o trimitere, să mă duc să mă vaccinez. Ei, am zis că o mai las, că omul, când e bătrân, la 80 de ani mai stă pe loc. Nu mă tem. Tot trebuie să mori o dată. Că mori acu, că mori mai târziu, nu avem ce să facem”, a spus o altă femeie.

Pentru că Iașiul a depășit gradul de infectari de 5 la mia de locuitori, masca este obligatorie atât în Catedrala, cât și în curtea Mitropoliei, iar pelerinii nu au voie să atingă moaștele cu obiecte voluminoase. De vinerea viitoare, când începe oficial pelerinajul, cine vrea să asculte slujba religioasă din interiorul Catedralei va trebui să prezinte un certificat de vaccinare, rezultatul negativ al unui test covid19 sau dovadă că a trecut prin boală.

Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașilor: "Accesul a fost gândit astfel încât să fie un singur culoar pe care se intră și un alt culoar pe care se iese, astfel încât persoanele să nu se intersecteze unele cu altele".

Mihai Chirică, primarul Iașiului: "Să nu se supere pe noi dacă o să îndrăznim să îi rugăm și cu un limbaj mai dur să păstreze distanțarea fizică. Sf Cuvioasă Parascheva este aici pe toată perioada anului și nu trebuie să 'abuzăm' doar de dată de 14 octombrie".

În Iași, secțiile de Terapie Intensivă din spitale sunt pline, iar în ultimele 24 de ore, aproape 400 de oameni au fost depistați pozitiv la testele covid.

Dr. Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași: "Singură lupta pe care o avem împotriva acestui infam virus este vaccinarea. De aceea, revin cu îndemn ferm de vaccinare, îndemn adresat populației".

De săptămâna viitoare sunt așteptate zeci de autocare, pline de pelerini veniți din toată țară.