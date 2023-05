Creativity4Better 2023 - Speakeri de neratat la IAA Global Conference

Ediția din acest an a conferinței globale Creativity4Better , cu tema „Human Creativity for Societal Change", are loc pe data de 31 octombrie 2023 și reunește o listă impresionantă de lideri din industrii variate, toate având însă la bază creativitatea!

Iată care este primul grup de vorbitori:

Află cine este omul din spatele "cărții" despre client service, ROBERT SOLOMON, autoritate în domeniul publicității și autor al cărții "The Art of Client Service". Înainte de a scrie biblia pentru agențiile din întreaga lume, Robert a fost președinte și director executiv al Rapp New York, președinte al departamentului de marketing direct și digital la Ammirati Puris Lintas, director general al FCB Direct West și vicepreședinte senior și partener asociat la Digitas. În prezent, atunci când nu se află la cârma Solomon Strategic, o firmă care oferă consultanță în domeniul marketingului, se bucură de o viață liniștită alături de soția sa și de cei doi câini în California.

Fă cunoștință cu NEHA SIGH, CEO & Founder Obsess, o vizionară care și-a început cariera la Google ca inginer software, dar și-a dezvoltat abilitățile până când a reușit să își creeze propria companie. Cu experiența sa de Head of Product la Vogue, unde a fost responsabilă de strategia de produs și de execuția tehnologică a Vogue digital, a creat Obsess, o platformă de comerț electronic experiențială care permite brandurilor și comercianților să creeze magazine 3D virtuale, vizuale și captivante, pe site-urile lor și pe platformele metaverse. Lucrează cu branduri celebre cum ar fi Fendi, Ralph Lauren, Christian Dior, Vacheron Constantin, Coach, etc. Vizitează www.obsessar.com. Este impresionant!

ROBBIE DOUEK, CEO Blast, este unul dintre cei mai mari producători independenți esports din lume. Blast a oferit experiențe extraordinare de esports pentru companii uriașe din industria de gaming și pentru o varietate de jocuri incluzând Counter-Strike, Rainbow Six Siege, DOTA 2, VALORANT, Apex Legends, FIFA 2022 și Fortnite. Dar înainte de aceasta, Robbie a fost vicepreședinte al departamentului Digital pentru regiunea EMEA la The Walt Disney Company. Turneele de esports captivează milioane de oameni din întreaga lume, iar premiile se ridica uneori la milioane de dolari. Intră alături de Robbie în culisele acestei industrii fascinante.

Întâlnește-o pe DI MAYZE, Global Head of Data & AI la WPP, un gânditor creativ cu peste două decenii de experiență în domeniul tehnologiei și al datelor în mass-media, in FMCG, finanțe și retail. S-a alăturat WPP în 2014 în calitate de MD of Acceleration și a plecat în 2017 pentru a deveni consultant independent în strategie de date. Di a oferit consultanță pentru companii precum Hearst UK, dunnhumby & Walgreens Boots Alliance, apoi s-a alăturat din nou echipei WPP CTO și a devenit Global Head of Data and AI pentru WPP în ianuarie 2020. Di ne va purta prin ungherele Inteligenței Artificiale.

Un alt speaker renumit este JO WALLACE, Global Executive & Creative Director la Media Monks și fondator al Good Girls Eat Dinner. A acumulat peste 20 de ani de experiență în mai multe agenții din Londra, de la jucători independenți precum Quiet Storm, la rețele globale precum Saatchi & Saatchi și Publicis. Pe lângă rolul său de lider creativ, Jo a creat în mod proactiv două expoziții, ambele având ca scop celebrarea diverselor talente creative. Este artistă, activistă, și director de creație. În plus, Media Monks este cea mai nouă agenție a lui Sir Martin Sorrell. Ți-am stârnit oare curiozitatea?

Ultimul, dar nu cel din urmă, este MARIUS KOHLHEPP, Global Head of Customer Insight & Trend Research pentru Audi AG și partener fondator al Foresight Academy. Marius și-a început cariera ca strateg de brand pentru Audi, unde a construit bazele de advertising și branding pentru tehnologii precum "Audi e-tron" și "Audi connect". Pe lângă strategia de brand, el lucrează adesea la intersecția dintre previziune, cunoașterea clienților și inovatie. De asemenea, a inițiat un proiect, împreună cu Audi, și multe alte branduri de renume, numit Foresight Academy, care este o colaborare între companii cu idei similare care modelează un viitor mai bun, pe baza așteptărilor oamenilor.

Această ediție a Creativity4Better nu ar fi fost posibilă fără sprijinul sponsorilor:

Te invităm să rămâi conectat și să ne urmărești pentru mai multe noutăți uimitoare aici!

Te așteptăm cu la cea de-a 7-a ediție a "Creativity4Better"!

Despre IAA România

IAA România este cea mai mare și reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic, care reprezintă interesele a peste 110 de companii active în industrie: clienți, agenții de publicitate și media și instituții media. Obiectivul IAA este de a transforma România într-un hub creativ global, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.

IAA România este afiliată IAA Global cu sediul în New York și sucursale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la cele mai înalte standarde de excelență, IAA România a primit premiul Global IAA Inspire de trei ori - pentru cea mai activă și creativă asociație afiliată din lume.

