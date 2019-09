Covor persan, pus pe şosea în Defileul Jiului. Reacţia primarului: "Fiecare s-a adaptat"

Fotografia cu un covor persan pus pe şosea în apropiere de Bumbeşti au devenit rapid virale, iar edilul localităţii a răspuns.

Fotografia a fost postată pe 16 septembrie pe Facebook, cu textul "2019, Romania, dupa Lainici, primaria Sadu (cred), a pus un covor persan pe care toarna ceva solutii impotriva pestei porcine! Ba..un covor persan?????. Serios acum, un covor persan? Mai lipsea un banner mare cu " O mie si una de nopti" si Aladdin frecand lampa,sa-mi faca semn sa incetinesc! Made my day".

Ulterior, Constantin Bobaru, primarul oraşului Bumbeşti-Jiu, a explicat pentru Impact în Gorj de ce a fost adoptată această soluţie: „S-au folosit bureţi prima dată, după care o prelată luată din recuperări, dar rupt şi aceea. Am tăiat o cortină dezafectată de la Casa de cultură, dar nu a rezistat şi aceea. Am pus şi o mochetă de la mine din birou, dar s-a rupt. Probabil că s-a găsit un covor scos din uz pe unde şi s-a îmbibat cu soluţie. Ce nu este regulă? Este un material absorbant. Alţii au pus tot felul de preşuri sintetice. Fiecare s-a adaptat. Roţile maşinilor trebuie să treacă prin substanţa respectivă. Nu are importanţă materialul. Importantă este substanţa din material. Poate să fie covor persan, românesc sau englezesc. Este o speculaţie care dă o notă de răutate“.

