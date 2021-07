Coșmar pentru locuitorii din comuna Ocoliș, județul Alba. Viitura i-a lovit a doua oară în câteva zile

Pentru locuitorii din Ocoliş, coşmarul se repetă. Marți dimineaţă, în jurul orei 4 oamenii au fost treziţi din somn de o nouă viitură.

De la intrare în comună, se înaintează doar pe jos, iar situaţia este mult mai gravă la aproximativ 2 kilometri.

Şuvoaiele cu aluviuni scurse de pe versanţi au năvălit din nou în gopodăriile oamenilor. Viteza apei a măturat din nou tot ce a întâlnit în cale şi s-au format mormane de garduri rupte, obiecte din gopodării, bucăţi de asfalt şi buşteni. Localnicii spun că se simt neputincioşi, mai ales că plouă fără încetare.

Şi drumurile sunt impracticabile. Viitura a rupt din nou principala cale de acces. Din zori, autorităţile s-au mobilizat cu motopompe, dar şi pentru a interveni în sprijinul vârstnicilor care au nevoie de ajutor. Mai mult, în zonă se află şi militarii.

Rămân în vigoare atenţionările de cod roşu pentru inundaţii, iar autorităţile sunt în alertă.

A doua viitură în doar câteva zile în localitatea Ocoliş a agravat dezastrul şi a lăsat în urmă un peisaj dezolant.

Oamenii au încercat cu disperare să-şi salveze o parte din bunuri dar, ca într-un coşmar, şuvoaiele i-au făcut să se simtă neputiciosi.

O familie a rămas fără absolut nimic, după o viaţă de muncă. Puţinele bunuri salvate la prima viitură au fost acum îngropate în mâl.

Oamenii povestesc cu groază prin ce au trecut...

„Azi dimineaţă a venit iar apa, nu mai avem linişte, dormim cu rândul. Unul se uită pe geam şi celălalt doarme şi azi dimineaţă am văzut că iar creşte apa şi am ieşit prin apă şi am ieşit de aici.”

Un gard de beton a fost smuls şi purtat de ape ca o coală de hârtie.

În judeţul Alba rămân în vigoare un cod portocaliu de vreme rea, dar şi un cod roşu de inundaţii emis de hidrologi.