Coordonatorul intervenției din Piața Victoriei: ”Oamenii nu se delimitau de persoanele violente”

Maiorul Laurențiu Cazan a fost cel care a coordonat activitatea jandarmilor în timpul protestului de vineri seară, din Piața Victoriei.

Joi dimineață, la aproape o săptămână de la evenimente, Laurențiu Cazan a oferit la TVR primele explicații despre intervenție.

Despre grupurile de huligani, care nu au fost evacuați din zonă:

”Aș dori să facem câteva precizări esențiale, de ce s-a ajuns la restabilirea ordinii publice. Am avut de-a face cu un eveniment creat și promovat în spațiul virtual încă din iunie.

Nu a fost o mobilizare pentru a participa la eveniment, cât pentru creșterea gradului de tensiune. Au fost mesaje care îndemnau la violență. Evenimentele pe care noi le-am preconizat, se vorbea de 1.000.000 de persoane care vor veni. Aveam în atenție toate aceste lucruri.

Încă de dimineață, am avut persoane care se mobilizau pentru a participa la eveniment. Am avut la un moment dat, la prânz, oameni care au manifestat pașnic, inclusiv pe zona Piața Universității. Numărul lor a fost mic. Ulterior, au făcut deplasarea în Piața Victoriei.

Noi am intervenit punctual acolo. Îi cunoșteam, erau dintre cei care au participat în mod constant în Piața Victoriei. A fost un mod al lor de acțiune.

Am zis să fim pregătiți pentru orice. Pentru mine ar fi fost foarte ușor ca la 16:30 să restabilesc ordinea publică, să evacuez Piața și gândiți-vă ce tensiuni s-ar fi creat la acel moment. Am reușit ca printr-un mod de acțiune organizat, acel obiectiv să nu aibă persoane turbulente în interiorul lui.

Despre momentul în care lucrurile au scăpat de sub control:

”Sunt câteva aspecte. Lumea a început să vina masiv de la ora 16:30. Acea zonă are o particularitate: este un punct central, sunt foarte multe căi de comunicație, numărul poate crește imediat. La 17, numărul a crescut sensibil.

La început, am avut un dispozitiv cu varianta ușoară de echipare - oamenii erau la contact, in tricouri. Nu am vrut să provocăm.

A fost o particularitate față de alte adunări publice cu care eram obișnuiți. A existat o tensiune fantastică de la primele momente. Când i-am impins de la Guvern, am regrupat forțele și am venit cu elemente în sprijin. Care e particularitatea? Chiar dacă am avut un număr mai mare, sute de persoane violente, oamenii nu se delimitau de ei.”

Despre imaginile cu protestatari pașnici bătuți și gazați de jandarmi:

”Eu am fost comandatul acțiunii, nu am fost influențat. Au fost informații din teren. Nu am ce să îmi reproșez.

Violențele au fost progresive. În mod constant s-au exercitat violențe asupra jandarmilor. Am avut persoane violente care s-au prezentat în Piață. Nu am avut un spirit al mulțimii să se delimiteze de astfel de acțiuni.”

Despre gazele folosite:

”S-au folosit mijloace din dotare, avizate și omologate, folosite de aproape toate forțele din UE. Sunt certificate, le folosim la pregătire.”

Despre ordinul prefectului Capitalei:

”În permanență am fost în contact cu toate autoritățile. Am discutat personal cu prefectul. I-am transmis că dacă atacul asupra forțelor de ordine nu încetează, vom ajunge la restabilirea ordinii publice. Am fost la fața locului împreună. Atunci s-a luat decizia de a interveni, la orele 20.

Îmi asum tot ce s-a întâmplat în Piața Victoriei.

Pe Ion Mihalache, când colegii acționau, a fost găsit un auto cu sticle incendiare. I-am văzut când se aprovizionau din acea mașină. Din punctul de vedere al intervenției, a fost la momentul potrivit. Dacă nu aveam o intervenție la momentul potrivit, lucrurile ar fi stat mult mai grav. Probabil că aveam jandarmi incendiați.”

Despre o posibilă demisie a sa

”Aș dori să nu răspund. Ma gândesc la toate variantele. Nu simt nicio presiune.”

