Control la Poliţia Ialomiţa, în urma furturilor din maşini din zona Sineşti. Anunțul Șefului Poliției

Şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, a dispus un control intern la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, în urma a trei cazuri de furturi din maşini petrecute în zona Sineşti, pe E 85.

Ioniţă a declarat joi că se are în vedere intensificarea patrulelor în zonele cu astfel de probleme, în special în zona Sineşti, în echipe mixte poliţişti-jandarmi. Referitor la cazurile de la Sineşti, şeful Poliţiei Române a spus că există un cerc de suspecţi, relatează news.ro.

"Intenţionăm ca împreună cu jandarmii să intensificăm prezenţa în toate zonele unde sunt astfel de probleme. Am puternică încredere în colegii mei, se fac eforturi pentru rezolvarea tuturor cazurilor. La nivelul IPJ Ialomiţa, au fost trei astfel de cazuri de la începutul anului, unul dintre ele este deja trimis în judecată, s-a constituit dosar penal şi se fac cercetări pentru descoperirea autorului. Ne preocupă şi latura preventivă, o atitudine de grijă faţă de bunurile personale şi dorim să atragem cumva de partea noastră şi administratorii drumurilor în vederea asigurării unui iluminat propice în zonele de parcare, a unei delimitări clare a zonelor de parcare faţă de zona de pădure, astfel încât să reducem riscul producerii faptelor”, a declarat joi Cătălin Ioniţă.

El a spus că verificările interne dispuse la Poliţia Ialomiţa vizează atât activitatea managerială, cât şi acivitatea pe partea de ordine publică şi investigaţii criminale. Legat de cazul de Sineşti, Cătălin Ioniţă a precizat că există un cerc de suspecţi.

Declaraţiile şefului Poliţiei Române vin după ce un buzoian a povestit pe Facebook cum a fost tâlhărit de 1 mai în timp ce se afla într-o parcare pe drumul Buzău-Bucureşti. El relatează cum, fiind în maşină, a văzut mai mulţi oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului şi venind spre maşina lui în viteză, apoi a observat un tânăr care era deja ghemuit în spatele autoturismului, moment în care a blocat uşile, a plecat şi a sunat la 112.

"Mi s-a făcut legătura la Poliţie, care mi-a spus că sigur am roata înţepată şi o maşină care sigur mă urmăreşte. Deci ştiau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta. Le-am dat datele maşinii şi loca'ia şi mi-au spus că vin după mine. Am reuşit să ajung la benzinăria Mol din Voluntari şi să umflu roata. A apărut şi Poliţia, care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alţii, în zilele trecute, nu au fost la fel de norocoşi. Au fost bătuţi, jefuiţi. (...) Aici a fost vorba de o secundă. Secunda de când m-am urcat în maşină. E clar că erau pregătiţi să atace, dar urcându-mă în maşină au înţepat roata dreapta-spate pentru a mă prinde mai târziu. Am aflat în seara aceasta că mai nou aruncă cu diverse obiecte în faţa maşinii, când nu e trafic mare, pentru a provoca o ieşire în decor şi a jefui”, a povestit bărbatul.

