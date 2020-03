Consiliul General din Bucureşti a anulat oficial vinieta ”Oxigen”

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a abrogat, luni, hotărârea privind vinieta ''Oxigen''. Decizia a fost adoptată cu 35 de voturi favorabile şi 8 abţineri.

Proiectul a figurat pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei CGMB, de luni. El prevede abrogarea HCGMB nr. 539/2019, privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în municipiul Bucureşti Contravaloarea vinietelor ”Oxigen” achiziţionate până în prezent urmează să fie returnată titularilor.

În referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se aminteşte că pe 24 octombrie 2019, CGMB a adoptat proiectul de hotărâre nr. 539 privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în Bucureşti.

"Chiar dacă în timpul dezbaterii publice nu a existat un procentaj masiv de opinii potrivnice măsurilor propuse, cei mai mulţi bucureşteni doresc măsuri anti-congestie în trafic şi antipoluare, inclusiv anumite restricţii de circulaţie pentru cei care poluează, precum şi plata unei viniete ecologice, pe principiul poluatorul plăteşte. După intrarea în vigoare a actului normativ, a sporit numărul contestatarilor, mulţi dintre aceştia formulând plângeri împotrivă sau contestându-l în instanţă", se arată în document.

În această situaţie, s-a realizat o consultare publică a bucureştenilor cu privire la menţinerea sau nu a vinietei antipoluare, precum şi a restricţiilor din zona central, cea mai afectată de poluare, pentru autoturismele intens poluante: non Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

"Un număr de peste 85% dintre respondenţi susţin anularea restricţiilor şi a vinietei. S-au înregistrat şi un număr de 441 de plângeri prealabile formulate de cetăţeni sau organizaţii care cer în instanţe anularea hotărârii prin care s-a introdus vinieta antipoluare", se mai precizează în documentul citat de Agerpres.

Trei luni de schimbări pentru vinieta ”Oxigen”

La 1 ianuarie, Primăria Capitalei a anunțat intrarea în vigoare a vinietei ”Oxigen”, urmând ca amenzile să fie date abia din luna martie.

Se precizau următoarele măsuri: mașinile cu normă de poluare sub Euro 3 au interdicție să intre în centrul Bucureștiului, iar pentru restul oraşului se va plăti o vinietă de 15 lei pe zi. În cazul euro 3, plătiţi 5 lei pe zi, 100 de lei pe lună, 450 pe o jumătate de an şi 700 de lei tot anul pentru accesul pe străzile din Capitală. Cele non euro, euro 1 şi euro 2 plătesc mai mult. 15 lei pe zi, între 200 şi 300 de lei pe lună, între 900 şi 1100 pe 6 luni şi până la 1900 de lei pe an.

Pe 21 februarie, primarul Gabriela Firea a făcut referendum pe facebook: ”Vă spun de pe acum, cu toată prietenia, că sunt luate în considerare mesajele civilizate şi nu injuriile", anunța primarul Capitalei. La distanţă de câteva ore şi 15.000 de comentarii pe Facebook, Gabriela Firea a revenit cu un nou mesaj video în care anunţa că 90% dintre cei care au comentat erau împotriva vinietei. Iar din cei aproape 1.000 câţi au trimis un email, 70% erau contra.

Pe 25 februarie, Gabriela Firea a anunțat că renunță la taxa Oxigen. Primarul general a adăugat că nu abandonează proiectul ''Oxigen'', care va viza: plantări de arbori, achiziţii de maşini nepoluante, piste de biciclete, verificarea şantierelor de construcţii. Firea a mai precizat că în cele cinci zile de consultare, pe parcursul cărora i-a invitat pe bucureşteni să se pronunţe în ceea ce priveşte vinieta Oxigen, postarea sa a avut 2,5 milioane vizualizări, 60 - 70% din regiunea Bucureşti-Ilfov. Din cele peste 60.000 de comentarii, 90% s-au pronunţat în defavoarea vinietei. Potrivit primarului general, au fost transmise şi 5.000 de mail-uri, iar la sediul PMP au fost depuse 1.500 de petiţii împotriva restricţiilor de trafic şi a vinietei. Totodată, au fost depuse 430 de plângeri prealabile din partea unor persoane fizice sau juridice la direcţiile de specialitate ale Primăriei Capitalei, vizând de asemenea anularea vinietei.

Potrivit Primăriei Generale, 1.600 de cetățeni achiziționaseră vinieta ”Oxigen”, până pe 25 februarie.