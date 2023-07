Concert de muzică clasică în avanpremieră la Catedrala Romano-catolică din Alba Iulia

În avanpremieră, Catedrala Romano-catolică din Alba Iulia a devenit miercuri scena unui recital de muzică clasică.

Acustica frumoasei construcții a dat o notă specială concertului.

Iubitorii muzicii clasice au avut parte de o seară specială la Alba Iulia. În Catedrala "Sfântul Mihail" - veche de mai bine de 1.000 de ani - au răsunat acorduri de pian, vioară, violoncel sau flaut.



Vladimir Gligor Lungan – pian: "Catedrala Romano-catolică este cu siguranță o locație aparte, orice este din muzica clasică are o sonoritate diferită aici, avem parte de mult ecou".



Ștefan Ciceu – violoncel: "Are o rezonanță incredibilă, ecoul pe care îl produce muzica este minunat și sună foare frumos, ne bucurăm să fie așa multă lume”.



La recital a venit și prima profesoară a tânărului pianist. Acesta a aflat tainele muzicii la liceul de arte din Alba Iulia.



Cecilia Simion -profesoara lui Vladimir: "Este foarte pasionat, este dornic am senzaţia că pentru asta trăiește, muzica e viața lui și mă bucur că a trecut și prin mâinile mele. Mă simt împlinită din punct de vedere profesional”.



De 10 ani, cetatea este gazda unei veritabile sărbători dedicate muzicii.



Gabriel Pleşă – primar Alba Iulia: "Catedrala romano-catolică are o rezonanță extrordinară, nu este nevoie de sonorizare".



În cele trei zile de festival, la Alba Iulia vor fi multe alte concerte, proiecții de filme, dar și un spectacol de balet.

Dată publicare: 13-07-2023 07:42