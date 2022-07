Conceptul Strategic NATO. Ce aduce nou, explică expertul Octavian Manea

Octavian Manea face parte din echipa Centrului pentru Securitate, Diplomatie și Strategie (CSDS), găzduit de Universitatea Liberă din Bruxelles (VUB), și este specializat în probleme de securitate euroatlantică. Manea publică frecvent în Revista 22 și în Cronicile Curs de Guvernare, iar acum a analizat Conceptul Strategic NATO pentru PressHub.



„În august anul trecut, imaginea „iconică” a ultimului soldat american care părăsea aeroportul internațional din Kabul făcea înconjurul lumii. Câteva luni mai târziu, în februarie 2022, același militar se afla în fruntea primelor unități americane ajunse în Polonia, pe aeroportul din apropierea graniței cu Ucraina.

Summitul de la Madrid consacră intrarea NATO într-o nouă paradigmă strategică, într-un alt ciclu geopolitic, unul marcat de revenirea „competiției strategice” dintre marile puteri.

„The Euro-Atlantic area is not at peace” – este o descriere succintă a mindsetului în care operează NATO pentru următorul deceniu.

Rusia este percepută drept cea mai importantă amenințare pentru pacea și securitatea spațiului euro-atlantic.

Deși se concentrează pe amenințarea imediată, pentru prima dată într-un astfel de document apare bine conturată și umbra chineză.

În ultimele luni, pe fondul războiului din Ucraina, liderii politici ai NATO au preferat să țină forțele navale NATO departe de Marea Neagră, pentru a nu escalada suplimentar un context și așa extrem de volatil.”



Mai multe detalii, în analiza Presshub.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 12-07-2022 13:17