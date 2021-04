Comitetul pentru revenirea la normalitate începând cu 1 iunie se reuneşte pentru a doua oară. Ce măsuri ar putea lua

A doua reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, are loc miercuri, de la ora 16.00, a transmis Guvernul.

Premierul Florin Cîţu a declarat joi, după prima şedinţă a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, că de 1 iunie nu revenim total la normalitate şi că aşteaptă propuneri de relaxare a măsurilor de la miniştri, potrivit News.ro.

Ulterior, răspunzând unei întrebări, a precizat că de 1 iunie este prea devreme pentru a renunţa la mască.

Întrebat în legătură cu afirmaţia preşedintelui potrivit căreia la 1 iunie vor fi prezentate evaluările pentru posibila relaxare, prim-ministrul a răspuns: „Are dreptate preşedintele, am dreptate şi eu. Da, este un plan de măsuri care arată cum vom reveni la normalitate. Nu revenim la 1 iunie sută la sută, dar vom arăta un prim pas, ce putem face, când vom avea rată de vaccinare de 30% şi apoi putem să discutăm şi de paşii următori. Este o condiţiolitate şi o spun de fiecare dată – nu se întâmplă fără vaccinare. Revenirea la normalitate nu se poate face fără vaccinare. Este sigura soluţie. Am fost închişi anul trecut 2 luni de zile şi nu am revenit la normalitate. Deci nu aceasta e soluţia. Soluţia este să ne vaccinăm”.

Măsuri de relaxare avute în vedere

Şeful Guvernului a adăugat, chestionat dacă este luată în calcul o propunere care ar putea veni săptămâna viitoare şi anume aceea de a redeschide restaurantele pe baza testării pentru COVID sau reluarea evenimentelor private tot pe baza unui test rapid sau PCR, că aceste lucruri vor fi discutate în Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate de la 1 iunie, însă există propuneri avansate de Ministerul Culturii de a avea situaţii pilot în care să fie făcut accesul în acest fel la spectacolele de la Teatru Naţional şi Opera Română.

Comitetul este condus de premier, ca preşedinte, şi de secretarul general al Guvernului, ca vicepreşedinte. În exercitarea atribuţiilor, Comitetul emite instrucţiuni de implementare şi elaborează rapoarte şi analize.

Din acest comitet fac parte Ministerul Finanţelor, Minsterul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Secretariatul General al Guvernului, CNCAV, DSU şi INSP. Ministerele sunt reprezentate la nivel de ministru sau secretar de stat desemnat, în cazul în care şedinţele Comitetului sunt prezidate de vicepreşedinte, iar celelalte instituţii de conducătorii lor.

La lucrările Comitetului pot participa, ca invitaţi, instituţii publice cu atribuţii şi competenţe în gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv în desfăşurarea pregătirilor pentru revenirea la normalitate, începând cu 1 iunie, dar şi structuri asociative ale administraţiei publice.