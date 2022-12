Comisia Europeană a aprobat Planul Național Strategic pentru agricultură. Care sunt beneficiile pentru tinerii fermieri

Oficialii au la dispoziție 4 ani pentru a cheltui 15,8 miliarde euro din fonduri europene. Banii sunt în principal pentru tinerii fermieri și dezvoltarea micilor ferme, cu suprafețe mai mici de 50 de hectare.

Petre Daea, Ministrul Agriculturii: „Tânăr fermier până la 40 de ani primeşte în plus faţă de cuantumul pe suprafaţa. Dacă are un hectar şi îi se pune în plus la cei 9.647 cei 46 de euro pe fiecare hectar.”

Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că vor merge în toată țara pentru a-i instrui pe fermieri cum să acceseze acești bani.

