Comerțul online a explodat la sate. Există comune în care un singur curier nu mai face față comenzilor

Comerțul digital este tot mai prezent în viețile noastre, iar in 2022 a înregistrat o creștere semnificativă în mediul rural.

Există comune în care un singur curier nu mai face față comenzilor pe care trebuie să le livreze zilnic. Oamenii iau de toate online, de la haine, cosmetice și cărți... până la mobilă.

Maşinile de curierat pleacă dimineaţa devreme în cursă. De exemplu, un singur curier are de livrat 140 de colete.

Andreas Iancu, curier: “Mare parte în perioada asta se cumpără cadouri, în general, haine, parfumuri, eu astăzi am 140 de stopuri și am doar o jumătate de localitate. Mai am un coleg pentru cealaltă jumătate, vreo 200 și ceva de stopuri astăzi numai pe Balotești. Înainte era un singur curier, acum suntem ne împărțim chiar în trei, dacă facem și Săftica, era o medie de 100 de livrări zilnic, ajungem acum la 200 și 300.”

Potrivit unei analize a Asociației Române a magazinelor online, creşterea comenzilor în online către mediul rural a fost de 22,8% față de anul. Oamenii cumpără în proporție de 78% haine. Urmează produsele de curățenie, cele de igiena personală şi articolele sportive.

Topul produselor achiziționate în mediul rural:

-fashion, încălțăminte sau accesorii 78,3%,

-produse cosmetice 24,9%

-produse de curățare și de igienă personală 18,7%

-articole sportive 18,3%).

“-Faceți cumpărături online?

-Da, de toate, haine, încălțăminte, tot ce.. foarte repede vin curierii.”

Femeie: “Tot timpul face soțul meu, îmbrăcăminte tot felul de chestii cumpără. Câteodată vin curierii în aceeași zi sau a doua zi.”

Saltul din zonele rurale a fost susținut atât de introducerea Internetului în tot mai multe zone, cât și de extinderea rețelelor fixe și dezvoltarea infrastructurii de livrare. Cele mai recente date publicate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii arată că ritmul de creștere a numărului de conexiuni la internet din mediul rural este cu 3% mai mare față de cel din urban. 66% din gospodăriile din satele și comunele României au internet.

Cristian Pelivan, director ARMO: “Decât să faci drumuri la oraș, să iei mașină, să te duci în cel mai apropiat oraș, și s-ar putea nici acolo să nu ai parte de o ofertă mare, s-au înmulțit și punctele de livrare de proximitate, aceasta infrastructură de livrare a prod comandate online s a extins, nu numai la oraș, ci și în mediul rural creând premisele unor comenzi mult mai facile. Surprinzător mai multe pers din mediul rural comanda cărți fata de cei din mediul urban. O explicație e ca multe biblioteci și librarii din mediul rural au dispărut.”

De sărbători, un client din mediul rural care a comandat online a câștigat peste două ore și a economisit 80 de lei din costurile de transport.

Dată publicare: 03-01-2023 19:36