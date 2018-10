Coaliția pentru Familie: ”Un vot covârșitor. Data viitoare vom reuși”. VIDEO

Liderul Coaliţiei pentru Familie (CpF), Mihai Gheorghiu, a afirmat duminică seară, după închiderea urnelor, că bătălia împotriva ideologiei de gen va continua şi pe viitor pentru că vocea a patru milioane de români trebuie să fie ascultată.

"Ce am trăit noi astăzi este un vot legal şi constituţional (...) un vot covârşitor, chiar dacă nu am împlinit ţinta noastră de şase milioane. Chiar dacă ţelul nostru nu este împlinit şi nu am putut revizui Constituţia, acest vot (...) rămâne să existe în istoria acestei societăţi şi acestei naţiuni. Data viitoare vom reuşi, pentru că apărarea firescului, apărarea a ceea ce am primit şi a ceea ce vrem să lăsăm în urma noastră este importantă pentru milioane şi milioane de români. Acum există dovada extraordinară a acestui interes. Nimeni nu va mai putea spune că sunt numai nişte semnături care nu ştim cum au fost luate. (...) Este vocea unei părţi a poporului român şi această voce trebuie să cântărească. (...) Viaţa noastră va deveni, începând de mâine mult mai complicată, dar vocea noastră s-a auzit, NU-ul nostru împotriva intruziunii ideologiei de gen în minţile şi sufletele copiilor acestei ţări s-a auzit. E o primă bătălie, vor mai urma şi altele pe care sigur le vom câştiga", a declarat liderul CpF, Mihai Gheorghiu.

El a acuzat boicotul generalizat din partea clasei politice, a mass-media şi dezinformarea cetăţenilor.

"Ne-am confruntat cu o imensă maşină propagandistică, antireferendum, pro boicot, de manipulare şi dezinformare a acestui popor. Ne-am confruntat şi cu un fenomen neaşteptat şi anume boicotul generalizat al partidelor politice din România împotriva acestui referendum. Iniţiativa noastră nu este una politică şi am refuzat întotdeuna confiscarea politică", a spus Gheorghiu.

Liderul CpF a atras atenţia că liderii politici vor trebui să ţină cont de votul celor care şi-au exprimat opţiunea la acest referendum

"Acest vot creştin există, există public, există o parte a cestui popor de patru milioane, care a fost activă, responsabilă care a putut să treacă peste campania de dezinformare şi s-a prezentat în faţa tuturor românilor cu această opţiune. E o opţiune importantă, de care trebuie să ţinem şi noi seama, trebuie să ţină seama şi toţi factorii politici, constituţionali, legislativi din această ţară. Nu se mai poate legifera împotriva unei astfel de voci", a declarat Mihai Gheorghiu.

