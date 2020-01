Tânăr acuzat de agresiune sexuală, lăsat în libertate la Botoșani. Ce le făcea femeilor pe stradă

Clipe de groază pentru o tânără din Botoșani, care a fost urmărită pe stradă de un individ până în liftul din bloc, unde tânărul a început să se dezbrace și să facă gesturi obscene.

Țipetele tinerei l-au speriat, iar suspectul a fugit din ascensor. La poliție, femeia a aflat că sunt cel puțin alte două plângeri făcute împotriva aceluiași bărbat, iar suspectul de 29 de ani este cercetat în libertate, sub control judiciar.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins chiar momentul în care suspectul a început să își urmărească victima. Îmbrăcat cu haine închise la culoare și cu o glugă pe cap, tânărul a incearcat să nu atragă prea mult atenția în mulțime, iar când femeia a ajuns în bloc, bărbatul a intrat după ea.

Victima susține că în lift omul a început să se dezbrace și să face gesturi obscene, dar femeia a început să țipe și l-a pus pe fugă.

Și alte femei din cartier susțin că au pățit așa ceva.

Victima: „Vineri mă îndreptam spre casă. M-a acostat o persoană, dar inițial nu am dat importantă. După aia am simțit că vine în spatele meu și când m-am uitat, i-am văzut fața, iar atunci mi-a adresat cuvinte obscene. Am început să alerg, a alergat și el după mine. Am ieșit în stradă, dar nu venea nimeni, dar am văzut o doamnă într-o mașină și am bătut în geam. El a ajuns în spatele meu, dar a plecat.”

Martoră: „S-a întâlnit cu acest individ care a spus că o omoară, o violează. Colega a venit la serviciu foarte speriată, ne-a povestit, iar a doua zi am mers pe același drum. L-am văzut. S-a apropiat de noi cu aceleași intenții. Venea și un domn din față, iar el s-a oprit și s-a dat în dosul unei mașini. Am scos imediat telefonul și i-am făcut poze.”

Până acum, sunt cel puțîn trei plângeri depuse la poliție împotriva aceluiași bărbat:

Delia Neniscu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani: „Tânărul de 29 de ani a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile. În continuare, față de acesta se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală.”

Îngrijorarea femeilor din cartier persistă, de vreme ce tânărul a fost lăsat în libertate.

