Claudiu Năsui: 80% din angajații Ministerului Economiei sunt „pile, cunoșințe și relații”. Timpul trece, leafa merge”

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui (USR) a afirmă că sunt 1,3 milioane de angajaţi în aparatul bugetar din România, dar că acesta ar putea funcţiona fără 30 la sută dintre aceştia. Numai la Ministerul Economiei 80 la sută dintre angajaţi sunt pile, cunoştinţe şi relaţii, a spus Năsui sâmbătă, într-o emisiune la PrimaTV, transmite news.ro.

„Aş spune că chiar mai mult. Avem 1,3 milioane de angajaţi pentru că şi ultimele guvernări au mai adăugat. Asta e o mare problemă, faptul că pentru un ministru este foarte greu să dai afară, pentru că în momentul în care vrei să dai afară se întâmplă ce mi s-a întâmplat şi mie: atacuri, şicane. Şi dacă trecea reorganizarea, începeau apoi procesele şi toate astea, pe când dacă vrei să angajezi e foarte uşor. Mai faci un post, mai pui activ de partid, nişte prieteni, rude, familie. L-am găsit pe fratele domnului Nicolicea (Eugen Nicolicea, fost deputat PSD - n.r.), era şi el administrator special în industria de apărare”, a declarat Claudiu Năsui.

Întrebat dacă l-a dat afară pe fratele lui Nicolicea, Năsui a răspuns afirmativ:

„L-am dat afară, nu a contestat, erau poziţiile acelea de administratori speciali, extrem de bine plătite în companiile acestea falimentare şi pur şi simplu am desfiinţat posturile. Dar printre primele lucruri pe care le-a făcut Virgil Popescu după ce a revenit a fost să îi resemneze pe toţi. Din câte ştiu, s-a întors fratele domnului Nicolicea exact pe postul de pe care l-am dat afară. 15.000 lei pe lună lua de acolo”, a declarat Năsui.

Claudiu Năsui a fost întrebat dacă ar funcţiona statul cu 700.000 - 800.000 de angajaţi, el afirmând că ar funcţiona chiar bine.

„Da, şi ar funcţiona chiar mai bine. Ar fi mai suplu, ar costa mai puţin şi oamenii aceea ar putea să facă ceva cu adevărat productiv”, a răspuns Năsui.

Și 8 din 10 angajați la Ministerul Economiei sunt angajați prin „pile, cunoştinţe şi relaţii” a punctat Năsui.

„Cam 80 la sută. Cred că e un procentaj pe care l-am mai discutat cu colegii. Este un procentaj de 20 la sută de oameni care autentic muncesc şi am un respect pentru ei şi îi cunosc. Nu o să dau nume, dar sunt nişte oameni care stăteau şi noaptea. Şi pentru ei timpul trece leafa merge, şi ei puteau să zică, nu nene, ura şi la gară, salut, dar ei sunt cei care de fapt ţin în picioare instituţiile acestea. 80 la sută nu e o exagerare, şi am văzut-o în mai multe instituţii, am mai vorbit şi cu colegi”.

Au existat și cazuri de angajaţi care nu veneau la serviciu sau veneau, stăteau două ore şi plecau, a confirmat Năsui.

„Da. Când încercai să te atingi de cineva, «a, păi e omul lui cutare» şi zic «Bravo lui, să fie, dar nu în organigrama mea». Ce se întâmpla la mine e că ce dădeam eu afară, pleca la Ministerul Energiei. Îi recupera Virgil Popescu. (...) Ar trebui redus statul român, ar trebui redus cu mult, nu e niciun motiv să existe mai mult de 12 ministere în statul român, Ministerul Familiei nu are ce să caute, îmi pare rău, sunt foarte multe ministere care ar putea foarte uşor să dispară. Eu am o cruciadă întreagă împotriva salariilor nesimţite la stat. Ultimul caz este cel al domnului Nicu Marcu, preşedintele ASF, 25.000 de euro brut pe lună. Vorbim de 15-16.000 de euro net pe lună”, a mai spus Claudiu Năsui.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 18-11-2023 13:08