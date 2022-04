Fost ministru al Economiei, despre programul Sprijin pentru România: ”Își bat joc de săraci”

Inquam Photos/ Octav Ganea

Claudiu Năsui, fost ministru USR al Economiei, susține că măsurile prezentate de liderii coaliției PSD-PNL-UDMR sub titlul ”Sprijin pentru România” reprezintă ”o rușine totală care nu va sprijini pe nimeni decât pe unii șmecherași din PSD și PNL”.

Năsui susține că, de fapt, statul român aplică o schemă mai veche, prin care ”ne va lua banii cu zece mâini și ne va da înapoi cu una”.

Iată câteva dintre criticile fostului ministru al Economiei la adresa programului ”Sprijin pentru România”.

”-► Voucherele sociale de 50 de euro o dată la două luni. Au pus suma pe două luni ca să aibă lumea impresia că e mai mare.

De fapt vorbim de 4 lei pe zi. Da, ați citit bine. O bătaie de joc. În loc să folosească banii pentru a multiplica efectul lor în economie statul român va reuși să cheltuie 1 miliard de euro fără să ajute pe nimeni.

-► Sinecuri faimoase își mai iau o rundă de finanțare din banii noștri. Mai țineți minte Casa Unirea? O companie de stat făcută din start pe ideea greșită că statul va arăta privaților cum se fac afaceri.

Da, același stat care nu e în stare să-și facă atribuțiile elementare de stat (poliție, armată și justiție) vrea să facă distribuție alimentară mai bine decât piața liberă. De la ideea asta a pornit „Casa Unirea”. Că o să le arate statul lui Mega Image și altor lanțuri de magazine cum se face business. Și le-a arătat de n-a mai putut.

Compania a fost înființată de Petre Daea în epoca Dragnea și a fost, evident, un eșec total. Rafturi goale, produse puține și proaste. O adevărată imagine a cum ar arăta magazinele dacă ar fi de stat. Fix în compania aceasta vrea statul să mai pompeze încă 100 de milioane de euro.

-► Într-o perioadă de criză, când cresc ratele la bănci și perspectiva este că vor mai crește mult și bine până la următoarea criză financiară majoră, statul va... garanta credite la bănci. Dacă citiți pagina aceasta, vă recomand să nu luați credite în perioada următoare, chiar dacă statul vă stimulează să o faceți prin acele garanții. Atunci când explodează dobânzile și te aștepți la o nouă recesiune, nu te îndatorezi. Faptul că statul ne stimulează să ne îndatorăm în perioada asta este o prostie de nedescris.

-► Granturile pentru firme vor funcționa fix cum funcționează toate programele de bani publici în plic pentru firme. În loc să ajute tot mediul privat prin reduceri de taxe, statul va lua de la unii și va da la alții. Nu vă amăgiți, banii publici tot de la dumneavoastră vin. Doar că unii o să-i primească, alții o să-i plătească.”

Deputatul USR Claudiu Năsui afirmă că, de fapt, scopul PSD-PNL este ”să continue să paraziteze banii contribuabililor, dar să lase impresia că ajută românii”.

Cîţu: Măsurile sociale nu au fost discutate în PNL

Nici fostul președinte al PNL Florin Cîţu nu este mulțumit de măsurile prezentate de actualul președinte al PNL, Nicolae Ciucă, în tandem cu liderul PSD Marcel Ciolacu.

În opinia lui Cîțu, aceste măsuri sociale convenite în coaliţia de guvernare reprezintă doar ''o listă de intenţii'', care trebuie discutate cu Comisia Europeană.

"Am văzut aseară, în premieră, acea prezentare. Pare că sunt măsuri agreate în coaliţie. Nu au fost discutate în PNL. Posibil să fi fost discutate într-un cerc foarte restrâns şi aprobate. Multe dintre măsuri sunt prelungirea măsurilor pe care le aveam şi anul trecut. Pare un program de guvernare, pentru că nu sunt termene acolo, nu sunt detalii şi atunci e complicat să faci o analiză ca economist. În momentul acesta îmi aduce aminte de o melodie a celor de la Metallica,"Fight Fire with Fire". Dar, repet, pare un program de guvernare, aşa arată acum, pentru că este doar o listă de intenţii, măsuri care trebuie discutate cu Comisia Europeană. Sunt multe lucruri acolo. Dacă Ministrul Finanţelor spune că sunt fonduri, sunt fonduri. Noi vedem că, din păcate, estimările pe care le-am făcut până acum s-au adeverit. Am atras atenţia în ianuarie că dacă nu luăm măsuri, vom avea o creştere a inflaţiei", a spus, marţi, Cîţu, la Senat, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Cîţu, "este important ca PNL să se întoarcă la liberalism şi la soluţii liberale". El a recomandat "mai mult curaj în impunerea unor măsuri liberale".

Preşedintele Senatului speră ca măsura amânării achitării ratelor la bancă va fi aprobată în coaliţie săptămâna viitoare.

"Am văzut că a fost scoasă de pe lista de măsuri amânarea ratelor la bancă. Se poate face lucrul acesta, se poate amâna cu 9 luni. Nu ştiu de ce nu a mers acum, dar prin discuţii cu Banca Centrală, cu sistemul bancar pot să găseşti măsuri. Poate a fost amânată doar o săptămână", a adăugat Cîţu.

El s-a arătat surprins că legea offshore nu a fost încă depusă în Parlament, pentru că aceasta "trebuie aprobată cât mai repede".

"Avem nevoie de legea offshore. Este o companie care va scoate gaz din Marea Neagră, imediat după ce trece această lege.(...) Există o companie care face explorări marine şi vor putea imediat să scoată", a adăugat Cîţu.

Planul PSD-PNL ”Sprijin pentru România”

Măsurile din planul "Sprijin pentru România" vor intra în vigoare cel mai devreme de la 1 mai, a anunţat prim-ministrul Nicolae Ciucă, luni, în cadrul conferinţei de presă susţinute de liderii coaliţiei pentru prezentarea pachetului de măsuri.

De asemenea, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că planul "Sprijin pentru România" oferă o formă de protecţie în faţa scumpirilor pentru mai mult de jumătate din populaţie.

Cei mai vulnerabili cetățeni români vor primi bani de la guvern pentru alimente și plata utilităților, iar sectoare importante din economie, afectate de războiul din Ucraina - vor beneficia de grant-uri.

Este nevoie de 4 miliarde de euro numai pentru aceste măsuri.

Primii care vor beneficia de ajutoarele de la stat vor fi elevii cu burse sociale. Sunt 156.000 în toată ţara, iar din mai vor primi câte 150 de lei pe lună cât timp merg la școală.

