David Popovici va primi un milion de lei din fondul de rezervă al Guvernului

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, joi, că va fi alocată înotătorului David Popovici suma de un milion de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi în cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Ciucă după şedinţa de guvern.

David Popovici este de acum un fenomen planetar. Românul a devenit, miercuri seară, dublu campion mondial la nataţie, la seniori, deși încă nu a împlinit 18 ani.

Sportivul român a stabilit, în 48 de ore, trei noi recorduri mondiale la probele de înot liber, în cursele de 200 și 100 de metri, cea din urmă fiind considerată regina acestui sport.

Fenomenul Popovici! Micul prinț a devenit regele natației! Lumea întreagă e cucerită de românul care a scris istorie la Budapesta.

După aurul de la 200 de metri liber, David Popovici a revenit în bazin la Budapesta și a cucerit al doilea titlu mondial. Românul de 17 ani a întors al doilea, dar a reușit să câștige cursa în fața unui francez. Doar 6 sutimi de secundă i-au despărțit pe cei doi.

Părinții i-au ținut pumnii micului campion din România.

Popovici e primul înotător după aproape 50 de ani care căștigă titlul mondial la 100 și 200 de metri liber.

Americanul Jim Montgomery a reușit acest lucru în 1973, la prima ediție a Campionatelor Mondiale de la Belgrad.

Reporter: Când ai venit la Budapesta te gândeai că o să câștigi două medalii de aur?

David Popovici, campion mondial: „Nu, nu mă așteptam, dar am gândit pozitiv. Este doar începutul, urmează un drum foarte lung”.

Popovici: Dacă vreodată o să mi se urce la cap, ştiu că voi primi două palme imaginare de la apropiaţii mei