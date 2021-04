Cîţu: Guvernul nu intervine în desfăşurarea sărbătorilor, nu avem în vedere măsuri suplimentare

Premierul Florin Cîţu s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţi ai cultelor religioase, cărora le-a transmis că nu sunt avute în vedere măsuri suplimentare cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a sărbătorii religioase specifică lunii Ramadan.

Prim-ministrul a precizat că va fi permisă circulaţia persoanelor în noaptea de Înviere, respectiv 1 mai - 2 mai, precum şi în noaptea de 8 mai - 9 mai.

"Am avut astăzi o nouă întâlnire cu reprezentanţi ai cultelor religioase din România, în perspectiva Sărbătorilor Pascale şi a altor momente religioase importante din perioada următoare. Am punctat faptul că la nivelul Guvernului nu dorim să intervenim în niciun fel în desfăşurarea tradiţională a sărbătorilor religioase şi nu avem în vedere să introducem măsuri suplimentare faţă de cele existente. Aşa cum am stabilit în Guvern în urma consultărilor cu reprezentanţii cultelor religioase, va fi permisă circulaţia persoanelor în noaptea de Înviere, respectiv 1 mai - 2 mai 2021, precum şi în noaptea de 8 mai - 9 mai 2021 (sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramadan), pentru participarea credincioşilor la slujbele religioase. Acestea vor putea fi organizate în interiorul, în exteriorul lăcaşelor de cult sau simultan, în condiţiile sanitare cunoscute pentru protejarea sănătăţii oamenilor ", a precizat Florin Cîţu într-o postare pe Facebook.

Totodată, şeful Executivului şi-a arătat aprecierea şi a mulţumit faţă de disponibilitatea tuturor cultelor prezente la această întâlnire de a sprijini eforturile autorităţilor în combaterea răspândirii noului coronavirus.

"Ne preocupă pe toţi sănătatea oamenilor şi vrem să ne asigurăm că măsurile în vigoare sunt înţelese şi respectate. Am fost cu toţii de acord că respectarea măsurilor de distanţare, purtarea măştii şi asigurarea condiţiilor de dezinfectare, dacă sunt respectate, reprezintă soluţia pentru ca activităţile religioase să se desfăşoare în deplină siguranţă din punct de vedere sanitar. Doar dacă respectăm aceste reguli şi, în paralel, ne vom vaccina în număr cât mai mare, vom reuşi să depăşim mai repede această perioadă dificilă şi să revenim la o viaţă normală. Succesul campaniei de vaccinare nu este un moft sau o ambiţie a cuiva, este esenţială pentru protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor", a afirmat Cîţu.