Cîţu: Cum este pentru voi prima zi fără mască în spaţii deschise? Eu deja am făcut o plimbare şi a fost wow

Premierul Florin Cîţu anunţă sâmbătă pe Facebook că a făcut deja o plimbare fără mască şi îşi întrebă cititorii cum a fost pentru ei prima zi fară mască în spaţii deschise.

El mulţumeşte tuturor pentru că au înţeles să respecte regulile ţi anunţă că urmează o nouă etapă de relaxare a măsurilor de restricţie, la 1 iunie.

”Cum este pentru voi prima zi fară mască în spaţii deschise? Eu deja am făcut o plimbare la prima ora până la cafea şi a fost wow. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi înţeles să respectaţi toate regulile şi mai ales pentru că vă vaccinaţi. Astăzi ne bucurăm toţi de primul pas important din revenirea la normalitate pentru că am lucrat împreună în acest an dificil. Vă mulţumesc. Urmează 1 iunie”, a scris premierul pe Facebook.

Prima etapă a revenirii la normalitate a intrat, sâmbătă, în vigoare, după ce Guvernul a adoptat o serie de măsuri, iar Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă a fost modificată.

Principalele relaxări vizează renunţarea la portul măştii de protecţie în majoritatea spaţiilor deschise, dar şi la restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii. În plus, programul operatorilor economici poate fi prelungit până la ora 24.00. Multe alte măsuri depind însă de rata de vaccinare, Guvernul stabilind noi ţinte pentru 1 iunie, 1 iulie şi 1 august.