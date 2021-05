Românii au ieșit pe străzi pentru a sărbători „Marea relaxare”, la miezul nopții

La miezul nopții s-a dat startul pentru "Marea relaxare", promisă de autorități în etape. De astăzi, putem merge pe stradă fără mască, dacă nu e aglomerat. Iar circulația pe timpul nopții e din nou permisă.

Românii au ieșit pe străzi pentru a sărbători libertatea, imediat după ora zero. În Capitală s-au strâns cu sutele în unele locuri. N-au mai ținut cont că, unde e aglomerat, masca trebuie totuși purtată.

Tot de astăzi, terasele rămân deschise până la miezul nopții, iar magazinele pot reveni la programul lor normal. Şi la competiții și spectacole putem merge, însă doar vaccinați și în număr limitat.

Ieri, premierul a postat un clip menit să ilustreze cum vom reveni la normalitate datorită vaccinării.

Florin Cîțu: "Se elimină restricţia privind portul măştii în spaţii deschise neaglomerate. Se elimină totodată restricţiile de circulaţie pe timpul nopţii a persoanelor. Se stabileşte programul restauratelor, cafenelor, barurilor şi teraselor în intervalul orar 5-24:00. Se elimină restricţia privind programul operatorilor economici până la ora 21.00”.

După luni de restricții, autoritățile au dat startul "marii relaxări". Noile reguli, mult mai generoase, au fost aprobate aseară, în ședința de Guvern, și au intrat în vigoare la miezul nopţii. Ieri a fost ultima zi în care s-a intrat în case, obligatoriu, până la ora 22. La ora zero, restrictiie de circulaţie pe timp de noapte au fost ridicate. În Bucureşti, oamenii au gustat din primele clipe libertatea, aşa că străzile s-au umplut de maşini.

Mulți dintre cei care au ieșit din case s-au strâns în zonele centrale, pentru a se bucura împreună. În parcarea din Piața Constituției, lângă Palatul Parlamentului, erau sute tineri. Deși era aglomerat, nimeni nu purta mască.

Fată: ”Doamne, simt că am evadat, e super tare, e foarte tare, dar totuşi trebuie să ţinem cont de nişte chestii, chiar dacă lucrurile sunt mai lejere acum. E senzaţional, îmi vine să plâng sincer, simt că îmi trăiesc tinereţea”.

Baiat: ,,Nu am mai văzut atâta lumea de ceva timp. Mi-e dor de concerte, terase, vreau să revină totul la normal”.

De astăzi, sunt permise spectacolele, concertele sau festivalurile în aer liber, cu până în 500 de invitaţi. Condiţia e ca fiecare persoană să poarte mască şi să aibă asiguraţi 2 metri pătraţi.

Florin Cîțu: „Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate importriva virusului SARS-COV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizare schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore".

În aceleaşi condiţii se face accesul şi la competiţiile sportive organizate în aer liber. Dar locurile de pe un stadion, spre exemplu, pot fi ocupate doar în proporție de 25%.

Persoanele care au trecut prin boala Covid au acces la aceste evenimente doar dacă prezintă un test cu rezultat negativ. Sau pot opta pentru vaccin.

Raed Arafat: "Nu mai este valabil aspectul că dacă am fost bolnav prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate".

Încă de ieri, ultima zi în care masca de protecție a fost obligatorie, relaxarea s-a simţit peste tot.

Când mergem pe stradă, de pildă, nu vom mai fi obligaţi să purtăm masca de protecție, însă dacă intrăm în zone aglomerate, precum pieţe, târguri, gări, staţii de autobuz sau chiar centrul vechi al orașului, va trebui să ne punem din nou masca de protecție.

De la 1 iunie, este anunţat al doilea val de relaxări.

Florin Cîțu, premierul României: "Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem să tragem și frâna de mână, până la urmă nu putem să ne jucăm cu acest lucru”.

În funcţie de situaţia epidemiologică şi de gradul de vaccinare, alte măsuri de relaxare ar urma să fie luate de la 1 august.