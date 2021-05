Cine transmite EURO 2020. Unde poți vedea meciurile online

EURO 2020 se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021, după ce competiția a fost amânată cu un an din cauza pandemiei de COVID-19.

Toate meciurile de la Campionatul European din acest an vor fi difuzate de Pro TV. Partidele vor putea fi urmărite și online, pe platforma VOYO.

Pentru prima dată în istoria EURO, partidele de la Campionatul European de Fotbal se vor disputa în 12 orașe diferite: Copenhaga, Bucureşti, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapesta, Glasgow, Baku, Roma, Sankt Petersburg, Londra și München.

Ce meciuri se joacă la București

Bucureștiul va găzdui patru partide, însă echipa națională a României a ratat șansa de a evolua în fața propriilor suporteri la EURO 2020.

Pe Arena Națională se vor disputa trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală.

13 iunie 2021: Austria – Macedonia de Nord (ora 19:00)

17 iunie 2021: Ucraina – Macedonia de Nord (ora 16:00)

21 iunie 2021: Ucraina – Austria (ora 19:00)

29 iunie 2021: partidă optimi de finală (ora 22:00).

Calendarul EURO 2020:

Faza grupelor:

Vineri 11 iunie

Grupa A: Turcia vs Italia (22:00, Roma)

Sâmbătă, 12 iunie

Grupa A: Țara Galilor vs Elveția (16:00, Baku)

Grupa B: Danemarca vs Finlanda (19:00, Copenhaga)

Grupa B: Belgia vs Rusia (22:00, Sankt Petersburg)

Duminică 13 iunie

Grupa D: Anglia vs Croația (16:00, Londra)

Grupa C: Austria vs Macedonia de Nord (19:00, București)

Grupa C: Olanda vs Ucraina (22:00, Amsterdam)

Luni, 14 iunie

Grupa D: Scoția vs Cehia (16:00, Glasgow)

Grupa E: Polonia vs Slovacia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa E: Spania vs Suedia (22:00, Sevilla)

Marți 15 iunie

Grupa F: Ungaria vs Portugalia (19:00, Budapesta)

Grupa F: Franța vs Germania (22:00, München)

Miercuri 16 iunie

Grupa B: Finlanda vs Rusia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa A: Turcia vs Țara Galilor (19:00, Baku)

Grupa A: Italia vs Elveția (22:00, Roma)

Joi 17 iunie

Grupa C: Ucraina vs Macedonia de Nord (16:00, București)

Grupa B: Danemarca vs Belgia (19:00, Copenhaga)

Grupa C: Olanda vs Austria (22:00, Amsterdam)

Vineri 18 iunie

Grupa E: Suedia vs Slovacia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa D: Croația vs Cehia (19:00, Glasgow)

Grupa D: Anglia vs Scoția (22:00, Londra)

Sâmbătă, 19 iunie

Grupa F: Ungaria vs Franța (ora 16:00, Budapesta)

Grupa F: Portugalia vs Germania (19:00, München)

Grupa E: Spania vs Polonia (22:00, Sevilla)

Duminică 20 iunie

Grupa A: Italia vs Țara Galilor (19:00, Roma)

Grupa A: Elveția vs Turcia (19:00, Baku)

Luni, 21 iunie

Grupa C: Macedonia de Nord vs Olanda (19:00, Amsterdam)

Grupa C: Ucraina vs Austria (19:00, București)

Grupa B: Rusia vs Danemarca (22:00, Copenhaga)

Grupa B: Finlanda vs Belgia (ora 22:00, Sankt Petersburg)

Marți 22 iunie

Grupa D: Cehia vs Anglia (22:00, Londra)

Grupa D: Croația vs Scoția (22:00, Glasgow)

Miercuri, 23 iunie

Grupa E: Slovacia vs Spania (19:00, Sevilla)

Grupa E: Suedia vs Polonia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa F: Germania vs Ungaria (22:00, München)

Grupa F: Portugalia - Franța (22:00, Budapesta)

Primele două clasate din fiecare grupă şi patru echipe de pe locul trei se vor califica în faza următoare.

24 și 25 iunie - pauză

Optimile de finală:

Sâmbătă, 26 iunie

1: 2A vs 2B (19:00, Amsterdam)

2: 1A vs 2C (22:00, Londra)

Duminică 27 iunie

3: 1C vs 3D / E / F (19:00, Budapesta)

4: 1B vs 3A / D / E / F (22:00, Sevilla)

Luni 28 iunie

5: 2D vs 2E (19:00, Copenhaga)

6: 1F vs 3A / B / C (22:00, București)

Marți, 29 iunie

7: 1D vs 2F (19:00, Londra)

8: 1E vs 3A / B / C / D (22:00, Glasgow)

30 iunie și 1 iulie - pauză

Sferturi de finală:

Vineri, 2 iulie

Sfert1: Câştigătoarea optimii 6 vs Câştigătoarea optimii 5 (19:00, St Petersburg)

Sfert2: Câştigătoarea optimii 4 vs Câştigătoarea optimii 2 (22:00, München)

Sâmbătă, 3 iulie

Sfert3: Câştigătoarea optimii 3 vs Câştigătoarea optimii 1 (19:00, Baku)

Sfert4: Câştigătoarea optimii 8 vs Câştigătoarea optimii 7 (22:00, Roma)

4 și 5 iulie - pauză

Semifinale:

Marți, 6 iulie

Semifinala 1: Câştigătoarea sfertului 2 vs Câştigătoarea sfertului 1 (22:00, Londra)

Miercuri, 7 iulie

Semifinala 2: Câştigătoarea sfertului 4 vs Câştigătoarea sfertului 3 (22:00, Londra)

8, 9, 10 iulie - pauză

Finala:

Duminică, 11 iulie

Câştigătoarea semifinalei 1 vs Câştigătoarea semifinalei 2 (22:00, Londra)