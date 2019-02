Mesajul lăsat pe cer de un pilot de avion, supărat

A zburat practic scriind pe cer mesajul ”Sunt plictisit”, nu înainte de a ”desena” un penis. Pilotul din Adelaide, Australia, s-a folosit de sistemul de flight tracking al avionului pentru a transmite că testul lung nu-i este pe plac. Mesajul său nu a fost vizibil decât pentru cei care i-au monitorizat zborul pe sistem. Practic pilotul testa pe durata mai multor ore de zbor un nou model de motor.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Earlier this week a bored pilot in Australia left this message in the skyhttps://t.co/sE1l5RnXZa pic.twitter.com/9hOwFX6Mb3