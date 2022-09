Cine este tânărul de 20 de ani care a agresat o fată de 16 ani în lift, în București. Nu este la prima faptă de acest gen

Apoi a încercat să o imobilizeze și i-a spus că vrea să întrețină relații sexuale cu ea. Tânăra s-a luptat cu disperare să scape.

Era ora 11 seara, când adolescenta se întorcea acasă. Ea a fost urmărită până în scara blocului de un recidivist în vârstă de 20 de ani. Bărbatul a urcat cu ea în lift, a închis ușile și s-a întors către fată. I-a spus că vrea să întrețină relații sexuale cu ea. Este și momentul în care o ia în brațe cu forța și blochează ascensorul între etaje. Adolescenta se luptă cu el mai bine de un minut și reușește în cele din urmă să scape. Agresorul coboară.

Deși are doar 20 de ani, tânărul din imagini nu este la primul incident de acest fel. Pe vremea când era minor, acesta a mai atacat - tot în lift - două adolescente de 11 și 13 ani, fiind eliberat recent din arestul la domiciuliu, unde a stat timp de aproximativ un an. Un alt an și jumătate l-ar fi petrecut într-un centru educațional.

Individul se numește Fercolo Andrei Mihai și a fost reținut de polițiști pentru tentativă de viol. Anchetatorii de la biroul de Agresiuni Sexuale cred că ar fi comis și alte fapte asemănătoare pentru care nu au fost depuse plângeri. Persoanele care îl recunosc și au trecut prin așa ceva sunt rugate să sune la 112 ori să meargă la cea mai apropiată secție de poliție.

Iată ce sfaturi are pentru victimele acestor atacuri un specialist în tehnici de apărare.

Alexandru Ganci, specialist în self defense: „Agresorul sexual este un om slab. Până să ajungă în momentul în care atacă pe cineva va fi foarte submisiv, va fi genul de om care va încerca să ți facă pe plac, exagerat de politicos, de atent, care încearcă să se lipească de tine tot timpul. Lanterna este cel mai bun instrument de autoapărare cu putință. Nu trebuie decât să scoateți lanterna din buzunar și o puneți în ochi. În momentul în care ați pus lanterna în ochi este foarte puternică, clipește și ați fugit. Dacă te-a prins de la spate? Încerci să te întorci cu fața în primul rând și primul lucru pe care îl faci îi bagi degetele în ochi. Și nu îi înfigi degetele în ochi așa ci îl prinzi de cap și îi bagi degetele mari în ochi.”

Acesta este al patrulea caz de agresiune sexuală mediatizat numai în ultima lună. Potrivit datelor oficiale, în România sunt aproape 63 de mii de persoane înscrise în Registrul Agresorilor Sexuali, deschis de Poliția Română.

