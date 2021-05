Cine este Roman Protasevici. Ultimele cuvinte ale jurnalistului înainte de a fi ridicat de agenții președintelui Lukașenko

Deturnarea avionului Ryanair de către forțele loiale președintelui Lukașenko a avut ca scop exclusiv arestarea jurnalistului disident Roman Protasevici.

Acesta s-a manifestat vehement împotriva regimului autoritar din Belarus, acuză tot mai mule voci din rândul oficialilor europeni.

Trecutul jurnalistului Roman Protasevici l-a făcut un adversar redutabil pentru președintele Lukașenko.

Protasevici a fugit din Belarus în Polonia în 2019 din cauza presiunilor din partea autorităților, potrivit Media Solidarity, un grup care susține jurnaliștii din Belarus. El și-a mutat părinții în Polonia și după ce au fost supuși supravegherii, a scris el pe Twitter. Ulterior s-a mutat la Vilnius, capitala Lituaniei, unde se află și liderul opoziției Sviatlana Tsikhanouskaya.

Protasevich este în prezent redactor-șef al unui punct de lucru politic din Belarus găzduit pe aplicația de mesagerie Telegram numită „Belarus of the Brain”, care are aproximativ un sfert de milion de abonați, relatează Reuters.

Protasevich a lucrat anul trecut ca editor la canalul Nexta Live din Polonia, bazat pe aplicația de mesagerie Telegram, care are peste 1 milion de abonați. Canalul, care este în mod deschis ostil președintelui bielorus Alexandru Lukașenko, a jucat un rol important în difuzarea unor proteste imense de opoziție împotriva lui Lukașenko în 2020.

Nexta a contribuit, de asemenea, la coordonarea acelorași proteste, provocate de furia populară pe fondul trucării alegerilor, lucru pe care Lukașenko l-a negat. Imaginile canalului, care arătau cât de aspru poliția a reprimat manifestanții, au fost utilizate pe scară largă de către mass-media internațională într-un moment în care autoritățile din Belarus erau reticente să permită jurnaliștilor străini să intre.

Protasevici a publicat în noiembrie pe Twitter o copie a unei liste oficiale din Belarus a teroriștilor, pe care figura numele său. Este acuzat, potrivit documentului, că a organizat revolte în masă în timp ce lucra la Nexta. De asemenea, el este acuzat de perturbarea ordinii sociale și de incitare la ură socială. El consideră acuzațiile drept o represiune politică nejustificată.

„Voi primi pedeapsa cu moartea aici”

Duminică, jurnalistul zbura înapoi la Vilnius din Grecia, unde își petrecuse timpul făcând fotografii la o vizită a activistei Svetlana Tsikhanouskaya acolo. Postase fotografiile pe rețelele de socializare înainte de îmbarcare.

Un pasager al zborului Ryanair care a fost forțat să aterizeze la Minsk a declarat presei lituaniene că Protasevici avea capul în mâini și tremura când și-a dat seama că zborul său a fost deviat către Minsk. El ar fi spus: „Voi primi pedeapsa cu moartea aici”.