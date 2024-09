Cine este românul care a dat lovitura la Loto. Și-a ridicat premiul uriaș, de 2,38 milioane de euro. Prima reacție

„Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!” este mesajul pe care câștigătorul îl transmite jucătorilor la loto, transmite Loteria Română într-un comunicat.

Loteria Romana

În cursul zilei de astăzi, 24 septembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I, în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro), obţinut la tragerea Joker din data de 15.09.2024. Acesta este al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Joker. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 23007 din Giurgiu şi a fost completat cu două variante simple la Joker, arată sursa citată.

Câştigătorul este pensionar şi participă de aproape 50 de ani la toate jocurile loto, însă jocul preferat este Joker. El a relatat că numerele alese nu au semnificaţie personală, că nu joacă niciodată aceleaşi numere şi că va juca în continuare la fel ca şi până acum.

