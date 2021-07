Cine este autorul crimei oribile de la Corbu. Tânărul le-a mărturisit polițiștilor ce a făcut

Un tânăr de 29 de ani, care locuia la câțiva metri de casa victimelor, este principalul suspect al odioasei crime din localitatea Corbu, Constanța.

Bărbatul le-a mărturisit anchetatorilor că a intrat peste vecini pentru a fura, însă, după ce a fost surprins, l-a ucis pe capul familiei. Apoi i-a violat și fata de 20 de ani.

În curtea locuinței sale, anchetatorii au găsit arma, haine pline de sânge, dar și mai multe obiecte furate din casa victimelor. Suspectul a fost dus vineri seară la locul crimei pentru reconstituire, în huiduielile localnicilor.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 20 de ani de închisoare, pentru crimă. Se vor adăuga însă pedepsele pentru viol și jaf.

Cine este autorul crimei de la Corbu

La șase ore de la apelul prin care o copilă de 14 ani anunța îngrozită la 112 oroarea petrecută în casa familiei sale, anchetatorii din Constanța aveau deja în vizor principalul suspect. Este un bărbat de 29 de ani, care locuiește la două case de domiciliul victimelor. Vineri seară, anchetatorii au făcut reconstituirea.

În curtea suspectului, într-un tomberon, omenii legii au găsit arma cu care a fost ucis capul familiei. Dar și alte obiecte.

Viorel Gabriel Teliceanu, procuror-șef: „Vă spun cu certitudine că am identificat bunurile care au fost folosite la săvârșirea infracțiunii și alte probe purtătoare, haine purtătoare de urme inclusiv câteva bunuri luate de la locuința persoanei vătămate.”

Bărbatul a recunoscut faptele, spun anchetatorii.

Viorel Gabriel Teliceanu, procuror-șef: „Am stat de vorbă și mi-a spus că a săvârșit infracțiunea respectivă cu scopul de jaf. De aici lucrurile s-au pricipitat și s-a ajuns la crimă și inclusiv la infracțiunea de viol. N-a fost intenția de a ucide ci doar de a sustrage diverse bunuri, în special bani, avea asupra lui o macetă pe care a folosit-o cumva în scop de autoapărare pentru că mi-a cominicat că se gândea să nu devină el victima și ulterior, să spunem, lucrurile au evoluat, nemulțumit pe fondul că nu a găsit bani a procedat și la violarea membrei de familie a persoanei ucise."

Gabriel Groza, psiholog judiciar: „Se poate întâmpla mult din ceea ce fac și spontan, adică să meargă cu gândul de a tâlhări, să ajungă să violeze sau chiar să omoare, să ajungă să ia și niște bani de la locul faptei."

Noaptea trecută, cu puțin înainte de ora 4, agresorul intrase în locuința în care dormeau cei doi soți, fetele de 14 și 20 de ani și băiețelul de 11 ani. Fata cea mică s-a trezit și a țipat când l-a văzut pe bărbatul mascat și cu mănuși în mâini. Tatăl a venit să vadă ce se întâmplă. Atunci criminalul l-a atacat și l-a ucis. N-ar fi lovit la întâmplare, susținea soția victimei.

Soția bărbatului ucis: „A venit pe el ca să se răzbune, că el a umblat cu nevasta lui. Și am stat cuminți că nu puteam, avea cuțit din ăla de shaworma, sabie din aia, mi l-a omorât, pe mine m-a legat, și m-a pus în baie cu ăștia 2 mai mici și mi-a violat fata mai mare în living. Mi-a cerut bani și i-am spus că nu am decât 3 milioane. Fata i-a dat 3 milioane, și după aia a violat-o”.

Închisă în baie, femeia și-a strâns în brațe copiii mai mici.

Soția bărbatului ucis: „A venit, m-a amenințat, a venit în baie și a zis dacă țipi sau ceva mă întorc și te omor. Am mai stat circa 10 minute de frică și după am închis ușa și am sunat la ambulanță. Era pornit pe bărbatul meu, pe soțul meu."

Fratele bărbatului omorât: „Din ce am înțeles de la cumnata mea, ar fi întrebat criminalul care-i minora dintre fete și a luat o pe cea mare, că a zis că de aia mică nu se atinge."

Vecinii sunt șocați, mai ales că, la câteva ore după crimă, bărbatul de 29 de ani chiar a stat să vadă, alături de alți săteni ce face poliția în casa unde au avut loc ororile.

Vecină: „El era îmbrăcat să plece la servici că muncește la cherhana în Năvodari și eu zic Denis, ce faci Denis? El era galben la față. "Ce să fac vecină, plec la servici! și zic „Ai văzut ce s-a întâmplat aicea?” "Ce s-a întâmplat?" Pai zic l-a omorât pe Gheorghe! - "Nu știu care Ghoerghe, cine? Pur și simplu a ieșit pe stradă, a stat aici, a privit cum privește toată lumea puțin și la un moment dat a dispărut la servici!”

Acolo au dat de el și anchetatorii în jurul orei 11 dimineața.

Nimeni nu-și explică gestul lui, mai ales că nu făcuse probleme în comunitate și era foarte timid, spun sătenii.

Femeie: „Noi îl știm de un om liniștit. Nu a făcut niciodată probleme de genu asta nu.

- Știați să aibă un conflict cu vecinu?

- Nu nu.”

Tânărul locuia în Corbu cu o mătușă, nu era căsătorit, iar părinții i-au murit. Chiar în urmă cu două luni și-a îngropat tatăl.