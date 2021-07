Bode, despre crima de la Corbu: Este vorba de un dement. Cred că va fi prins în câteva ore

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, despre crima de la Corbu din judeţul Cosntanţa, că anchetatorii au un cerc de suspecţi şi consideră că este vorba de ore până când suspectul va fi reţinut, scrie News.ro.

El a mai afirmat că în acest caz este vorba de “un dement” care a intrat peste o familie în casă.

Lucian Bode a fost întrebat într-o conferinţă de presă susţinută în Mamaia, că ancheta de la Corbu este în derulare.

“În acest moment, ancheta este în derulare, am deplasat acolo specialişti de la Institutul Naţional de Criminalistică, de la IGPR, Direcţia de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului, avem un cerc de suspecţi şi eu cred că este vorba de ore, nu zile, ore, în care suspectul va fi reţinut. Practic, avem declaraţiile a doi martori care au fost în casă, la ora 3.46, atunci s-a primit apelul la 112 la poliţie, în câteva minute colegii noştri au ajuns acolo, din păcate avem o persoană decedată, vom vedea care este mobilul acestei crime, răzbunare, alte...nu pot să mă pronunţ acum...răzbunare, jaf, vom vedea dacă au dispărut din casă bani sau alte obiecte de valoare, audiem martorii şi cu siguranţă cel mai important lucru în acest moment este ca echipa de cercetare complexă de la faţa locului, sub coordonarea procurorului să identifice autorul şi să-l aducă în faţa instanţei”, a afirmat Lucian Bode.

El a precizat că este vorba despre ”un dement” care a intrat peste o familie în casă la 3 dimineaţa şi a transmis românilor că este vorba de un caz izolat, iar aceştia trebuie să ştie că sunt în siguranţă.

“Aici este vorba de un dement care la ora 3 dimineaţa intră peste o familie în casă. Vorbim de o crimă care s-a întâmplat în locuinţă, nu pe stradă şi o să vedem care a fost mobilul. (...) Forţele de ordine sunt acolo într-un număr suficient ca să asigure ordinea şi liniştea publică, aici vorbim de un caz izolat, într-o locuinţă a intrat un dezaxat, că nu pot să îi spun altfel şi a făcut ce a făcut. (...) Românii care vor fi în această vară să fie încredinţaţi că vor fi în siguranţă, iar tuturor românilor le spun că astfel de cazuri izolate de crime, că se întâmplă din nefericire în întreaga lume, sunt doar izolate şi românii trebuie să ştie că sunt în siguranţă în ţara lor”, a mai transmis Lucian.

Un bărbat a intrat în noaptea de joi spre vineri, într-o locuinţă din comuna constănţeană Corbu şi a înjunghiat mortal un bărbat, iar apoi a violat-o pe fiica acestuia, după care a fugit.