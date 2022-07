Cine este Andrian Locovei, actorul din Oradea reținut pentru viol

O femeie l-a acuzat pe Locovei că ar fi molestat-o sâmbătă noaptea, în timp ce se aflau în locuința ei, unde cei doi s-au oprit pentru o discuție, potrivit Bihoreanul.

Cine este actorul orădean Andrian Locovei?

Locovei, în vârstă de 43 de ani, este căsătorit. Acesta a absolvit Universitatea de Artă Teatrală Târgu Mureş şi este actor în cadrul Trupei Iosif Vulcan din Teatrul Regina Maria, unde a jucat în zeci de piese, iar în perioada 2018-2020 a avut şi funcţia de director artistic.

În urmă cu câțiva ani, actorul a fost implicat și în politică, susținând campania de unire a comunei Sânmartin cu Oradea.

Locovei a jucat în filmul Morgen în 2010, o satiră discretă care adoptă o abordare amuzantă a subiectului imigrației ilegale. Realizarea a primit premii internaționale și recunoaștere pe site-ul cinematografic IMDb, care îl menționează pe Locovei în distribuția filmului.

Realizările lui Locovei la Teatrul „Regina Maria” din Oradea

Locovei a făcut parte în mai din distribuția premierei „Gâlcevile din Chioggia” la teatrul orădean „Regina Maria”. În septembrie 2021, acesta a făcut parte din premiera „Tartuffe” de Moliere, iar în februarie 2020 a fost în distribuția piesei „Revizorul” de N. V. Gogol la același teatru, potrivit Agerpres.

În 2020, teatrul a anunțat că mandatul de director artistic al actorului Andrian Locovei la Trupa „Iosif Vulcan” s-a încheiat pe data de 19 iunie, după doi ani, cele opt premiere ale trupei fiind remarcate la nivel naţional şi internaţional şi distinse cu premii.

„Mandatul de director artistic al actorului Andrian Locovei a început în luna august a anului 2018. Pe parcursul stagiunilor 2018/2019 şi 2019/2020, Trupa Iosif Vulcan şi-a adăugat în palmares opt premiere, apreciate de public şi de critici deopotrivă,” a arătat comunicatul instituţiei, conform Agerpres.

Ce premiere ale Trupei Iosif Vulcan au fost apreciate sub conducerea lui Locovei

Dintre acestea au fost amintite musicalul „Sunetul Muzicii”, regia Mihaela Bogdan şi „...Escu”, de Tudor Muşatescu, regia Claudiu Goga, ambele adevărate succese de casă; „Creştini”, de Lucas Hnath, regia Radu Iacoban - o premieră naţională, un text contemporan şi un „spectacol remarcabil”, care i-au adus actorului Răzvan Vicoveanu o nominalizare UNITER; „Revizorul”, de N.V. Gogol, regia Petru Vutcărău, o „producţie spectaculoasă” sau „Capcana lui Hamlet”, de Nedialko Yordanov, regia Petru Vutcărău, spectacol distins cu premiul special al juriului, la festivalul U Troitsy din Moscova, Rusia.

Producţia care a înregistrat cel mai mare succes pe parcusul celor două stagiuni conduse de Locovei este „Avalanşa”, de Tuncer Cucenglu, în regia lui Petru Vutcărău, distinsă cu premiul pentru Cel mai bun Spectacol la Maltepe Uluslararasi Tiyatro Festivali, Istanbul, Turcia în 2019.

„A fost un mandat în care am condus cu sufletul! Mă bucur că am reuşit să aduc la Oradea, pentru colaborări menite să dezvolte repertoriul şi trupa deopotrivă, doi dintre cei mai valoroşi regizori români, Petru Vutcărău şi Claudiu Goga. Vreau să mulţumesc echipelor artistice şi tehnice alături de care am lucrat pe parcursul acestor ani, vreau să mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit în toate proiectele, vreau să le mulţumesc tuturor actorilor din Trupa Iosif Vulcan şi tuturor colaboratorilor noştri,” a declarat la acel moment Andrian Locovei.

Sursa: Agerpres, IMDb, ebihoreanul, EA Sports Etichete: , , , , , Dată publicare: 07-07-2022 14:22