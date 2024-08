Cine erau tinerii care au murit în accidentul din Hunedoara. „Cel cu mașina are patru fetițe”

Mașina în care se aflau cei cinci tineri care au murit duminică noapte pe un drum din Hunedoara ar fi circulat cu viteză. În plus, martorii vorbesc despre consum de alcool.

Autoturismul, scăpat de sub control, a intrat pe contrasens și s-a oprit în parapetul unui pod. În accident a fost rănit și un biciclist în vârstă de 15 ani.

Cei cinci tineri se îndreptau spre Orăștie și - spun unii martori - înainte să se urce în mașină, ar fi consumat alcool, la o petrecere.

La volan era Claudiu - un băiat de 22 de ani, care avea permis de conducere din decembrie, anul trecut. Marius, proprietarul autoturismului, stătea pe scaunul din dreapta.

Când s-a înfipt în parapetul unui pod, mașina gonea pe șosea.

Rudă a victimelor: „După cum se vede aici a ajuns acul la 240, a fost viteză...”

Potrivit Poliției, încă se investighează cum s-a produs accidentul. Măsurătorile au indicat că autoturismul tinerilor a pătruns pe contrasens, a rupt parapetul, iar o bucată din acesta a străpuns ușa mașinii. Resturi care au sărit în urma impactului au lovit un băiat de 15 ani care mergea pe bicicletă. Acesta a fost rănit, dar cei din autoturism au murit pe loc.

Bărbat: „Doi erau morți în spate, am venit să mă uit cum e al treilea. Unul dintre ei era pe partea dreaptă mort, cred că prin lunetă a ieșit, prin spate.”

Toți bărbații morți în accident erau căsătoriți.

Bărbat: „Băiatul cu mașina a rămas patru copii. E greu, e suferință...”

Bărbat: „Unul îmi e nepot. Are o fetiță de 2 anișori. Trebuie să nască nevastă-sa. Cel cu mașina are patru fetițe. Un altul are doi băieţi. Şi celălalt, unul dintre ei nu a avut copii. Păcat, aveau 19-20 de ani."

Poliția spune că șoferul fusese amendat de mai multe ori în ultimele luni pentru abateri în trafic.

În dosarul de ucidere din culpă deschis în urma accidentului sunt așteptate acum concluziile medicilor legiști - care trebuie să spună clar dacă șoferul era băut ori consumase alte substanțe interzise.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: