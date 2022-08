Cine a fost la manşa avionului de mici dimensiuni care s-a prăbușit în Giurgiu. Martor: "Pilota zilnic"

În avion, alături de pilot, era o tânără de 28 ani. Bărbatul era instructor de zbor, dar încă nu se știe dacă fata participa la un curs de aviație.

Puțin după ora 12, un incendiu puternic a izbucnit în pădurea de lângă Letca Nouă în județul Giurgiu. Un fum gros s-a înălțat rapid în aer și i-a alarmat pe localnicii care au sunat la 112.

Martor: ”Am văzut fum, am trecut pe aici și nu mi-am dat seama, nu mi-am dat seama că este un avion. Fumul s-a văzut că eu am recoltat la floare acolo și am stat și am văzut, ce e cu fumul ăla și am venit încoace”.

La manşa avionului de mici dimensiuni, cu două locuri, se afla pilotul și instructorul de zbor Valentin Anghel. Bărbatul deținea o școală de aviație în comuna Letca Nouă și organiza frecvent zboruri de agrement și cursuri de instruire. Autoritățile locale susțin că alături de el, în avion, se afla o tânără de 28 ani.

Negru Marian, primar – Letca Nouă: ”Din păcate, două persoane decedate, un bărbat în vârstă de 54 de ani și o fată de 28 de ani. Au survolat zona comunei noastre și acum, o oră și ceva au aterizat aici, în pădure”.

Accidentul a avut loc la o sută de metri, în Pădurea Letca Nouă. La fața locului, au venit mai multe echipaje, de la poliţie, pompieri. Autoritățile ridică probe.

Martor: ”Două fete avea de făcut. A venit cu una s-a întors cu cealaltă și la urmă la o jumătate de oră a ieșit fum de aici, cu două fete. Ei făceau ceva al lor. Pe prima a plimbat-o, cu a doua s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, l-am văzut în zbor, zilnic pilota, dacă erau avioanele lui”.

Avionul a decolat de pe Aerodromul din Letca Nouă și s-a prăbușit la mică distanță, spre Letca Veche. La fața locului, au ajuns mai multe echipaje de intervenție. În fotografii pot fi observate urme de cenușă. Aeronava a fost distrusă în totalitate, piesele din aparatul de zbor au fost carbonizate și doar o bucată din aripa avionului a rămas intactă.

Raed Arafat: ”Au fost trimise echipaje din județul Giugiu și din județul Telorman, plus un elicopter SMURD, care a fost redirecționat către zona accidentului, dar nu se poate face nimic, așa că a fost totul preluat de colegii care vor face investigațiile pentru a afla cauzele accidentului”.

Sorin Stoicescu, expert aviaţie: ”Este puţin probabil o greşeală a pilotului, având în vedere că era instructor - căldura - avioanele ar trebui să nu zboare”.

Ancheta este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-08-2022 19:00