Cine a aprobat ședința despre referendum într-o biserică: ”Păi să stai cu spatele la altar?”

O întâlnire pe tema referendumului pentru familie organizată într-o biserică din Prahova naşte controverse.

În prezenţa Ministrului Mediului, mai mulţi deputaţi de la diverse partide au dezbatul subiectul momentului, cu preoţi şi enoriaşi, iar în final, s-au invitat reciproc să meargă la vot.

Imaginile care au apărut ulterior în spaţiul public au fost intens comentate. În plin scandal, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române susţin că întrunirea a fost legală şi morală, chiar dacă unele voci din societatea civilă s-au întrebat de ce o parte dintre participanţi au stat cu spatele la altar.

Întâlnirea la care au participat parlamentari şi primari de la mai multe partide, dar şi reprezentanţi ai clerului a avut loc în biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Bănești, Prahova.

La masa prezidiului situată în faţa altarului au stat în centru, ministrul mediului Grațiela-Leocadia Gavrilescu - deputat ALDE de Prahova - iar lângă aceasa senatorul PSD, Emanoil Savin, dar şi un liberal.

Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu: "Cu ajutorul dumneavoastră sper că măcar aici, în judeţul Prahova, lucrurile în ceea ce priveşte referendumul să meargă foarte bine"

Întâlnirea a fost organizată de Coaliţia pentru Familie iar aprobarea pentru ca şedinţa să fie organizată în biserică a venit de la Protoieria Câmpina.

Au fost invitaţi 92 de preoţi, dar şi câţiva enoriaşi.

Localnic: "Nu e normal. În biserică nu se organizează treburi d-astea. Eu ştiam că biserica nu face politică."

Localnic: "Păi să stai cu spatele la altar? Trebuie să stai cu fața că stăm într-o biserică, nu stai cu spatele. Aşa ceva nu am mai auzit. La biserică se face slujbă, ceva... dar cu politica?”

Întâlnirea controversată într-un lăcaş de cult este văzută de Biserică drept un eveniment care nu are legătură cu politica şi nici nu a încălcat decizia Sfântului Sinod care spune că preoţii nu au voie să facă politică.

BOR: "În conformitate cu Sfintele Canoane, arhiereului, preotului, diaconului, monahului şi monahiei din Biserică Ortodoxă Română le este interzis să facă politică partinică, să fie membri ai unui partid politic, să candideze la alegerile parlamentare sau locale, să participe la campanii electorale şi să ocupe funcţii de demnitar/înalt funcţionar public la nivel central sau local."

Mai mult, în februarie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a interzis organizarea în biserici de evenimente culturale pe motiv că lăcașele de cult sunt spaţii liturgice.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriahiei Române : "Întâlnirea s-a derulat nu în timpul unei slujbe religioase. Această întâlnire a avut loc într-o biserică şi nu este nimic ilegal în asta. Întâlnirea dintre organizatorii referendumului şi susţinători nu conţine nimic ilegal sau imoral pentru că nu e vorba de o politizare a referendumului. Nu este vorba de politică, iar Biserica niciodată nu face politica partidică."

Grațiela Gavrilescu: "În an centenar şi pentru am fost şi invitaţi, mesajul a fost că unitatea poporului să nu fie ruptă, să coaguleze în jurul familiei, se poate trăi în România uniţi. Au zis toţi să fim uniţi în an centenar."

Câteva ore mai târziu, liderul ALDE - partid din care face parte Ministrul Mediului - a venit cu o precizare.

Călin Popescu Tăriceanu: "ALDE nu se va implica în campania pentru referendum. Vom recomanda votanţilor noştri să voteze conform propriei conştiinţe, ţinând cont că societatea românească este una mai degrabă conservatoare."

La fel va proceda şi PSD - a declarat Viorica Dăncilă miercuri, la Buruxelles.

Viorica Dăncilă: "Nu este îndreptată spre o anumită orientare sexuală, sub nicio formă, vom vedea ce va ieşi, dacă vor veni la vot, PSD nu va face campanie, nu va face campanie, este obligaţia tuturor să facă acţiuni ca să arate ce înseamnă acest referendum, dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta."

Şi totuşi întâlnirea din Băneşti a stârnit reacţii puternice.

Cristian Ghinea, deputat USR: "E un troc, un târg trist între biserică şi politicieni, voturi contra credinţă sau pseudocredință, pupatul de icoane de către politicieni nu e credinţă. "

Gigel Stirbu, deputat PNL: "Nu poţi merge într-un lăcaş de cult, loc sfânt şi să stai cu spatele la altar şi să promovezi idei chiar şi politice. Nu poţi să mergi să-ţi faci campanie şi notorietate în biserică."

Daniel Suciu, liderul deputaţilor PSD: "Eu n-am făcut niciodată politică în biserică. Nu e o campanie pentru referendum, e doar o informare a cetăţenilor şi îi vom ruga să se prezinte la vot."

Pe 6 şi 7 octombrie, românii sunt chemaţi la urne ca să decidă cu privire la modificarea constituţiei şi redefinirea căsătoriei, ca fiind întemeiată pe uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, şi nu "între soţi" cum este acum.

