Cinci dintre indivizii care instigau la violență pe TikTok, sub control judiciar. Ce au descoperit anchetatorii în casele lor

Ridicați de mascați și duși la audieri au fost și unii dintre cei care au participat la comemorarea legionarului Corneliu Zelea Codreanu, pe 30 noiembrie, la Tâncăbești. În total, 13 persoane au fost duse la audieri.

În Capitală, mai multe persoane care au instigat la ură și au făcut amenințări pe internet au fost ridicate de mascați.

Proprietarul unui cont de Instagram a fost dus la Parchetul General după ce, în preajma alegerilor, anunța pe profilul său un masacru și publica fotografii cu arme și săbii, în timp ce purta echipament de camuflaj și arăta uniformele legionare. Acesta se afișa cu fața acoperită de o cagulă, ținând în mâini steagul Mișcării Legionare.

„Vă vânăm pe toți.” „Evreii și țiganii trebuie eliminați.” - ar fi scris acesta în privat unei activiste pentru drepturile romilor.

Un alt tiktoker a fost dus, de asemenea, la audieri după ce a îndemnat la revoltă și violențe. Un alt tiktoker care îndemna oamenii la revoluție a fost dus la Parchet și este anchetat acum pentru incitare la ură.

Tot sâmbătă dimineață, luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale din Ilfov au intrat la șase dimineața în casele celor care au participat pe 30 noiembrie la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu, organizată la troița de la Tâncăbești.

Polițiștii au vizat în total nouă adrese din Ilfov, Neamț, Maramureș, Timiș și Sălaj. În locuințele cercetate au fost găsite mai multe uniforme și insigne legionare.

La sediul IPJ Ilfov au fost aduse la audieri șase persoane bănuite că au promovat în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare ori xenofobe. Printre cei aduși la audieri se numără și cel care se autoproclama Șeful Mișcării Legionare din România. La adunarea de la Tâncăbești, acesta a purtat uniforma cu însemne legionare și ar fi efectuat salutul legionar, spun polițiștii.

Cel la care fac referire anchetatorii este Șerban Suru. Bărbatul de 65 de ani a mai fost cercetat și în trecut pentru aceleași acuzații.

Reporter: „Au efectuat acolo salutul legionar?”

Luminița Grigoraș, avocată: „Da, l-au efectuat.”

Reporter: „Și nu are legătură cu situația actuală? Se pregăteau pentru ceva?”

Luminița Grigoraș, avocată: „Nu are nicio legătură cu situația actuală. Bănuiesc că acesta este subiectul de interes. Nu are nicio legătură cu contextul actual. Este o situație care se întâmplă, înțeleg, de 30 de ani și că această comemorare are loc de 30 de ani. E pur și simplu o coincidență.”

La audieri a fost adus și Florin Dobrescu, organizatorul evenimentului, și soția acestuia.

Florin Dobrescu, organizatorul evenimentului de la Tâncăbești: „E o chestie strict religioasă și istorică. Nu ne propunem acolo să înviem Mișcarea Legionară.”

Citați au fost și alți martori.

Dragoș Ghiță, martor: „În ziua respectivă s-a ținut ca în fiecare an un parastas, la troița de la Tâncăbești, din pădure. Totul a funcționat normal, forțele de ordine au fost acolo și am colaborat.”

Reporter: „E adevărat ce spun polițiștii? Că s-a efectuat salutul nazist?”

Dragoș Ghiță, martor: „Nu știu dacă cineva a făcut-o și dacă a făcut-o, a făcut-o pe propria răspundere.”

Percheziții au fost și în județul Timiș. Potrivit unor surse din anchetă, la audieri a fost dus un suspect aflat deja în atenția autorităților pentru că de mai multe ori și-a manifestat public simpatiile legionare.

În România, Codul Penal pedepsește incitarea publicului la violență, ură sau discriminare cu închisoarea de la 6 luni la trei ani sau amendă. Promovarea fascismului, legionarismului și a simbolurilor care aparțin acestor ideologii este pedepsită de asemenea cu închisoare sau amendă penală.

Cinci dintre cei audiați au primit control judiciar

În Capitală și în județul județul Ilfov, audierile s-au încheiat în urmă cu scurt timp. Cinci dintre cei audiați la Parchetul General au primit control judiciar. Ei sunt cercetați după ce au postat pe internet mesaje care incitau la violență împotriva unui candidat la alegerile prezidențiale sau împotriva susțimătorului unui candidat.

Iar în Ilfov, pentru că au utilizat simboluri legionare, toate cele șapte persoane duse cu mandat la poliție au fost palsate sub control judiciar pentru 60 de zile, nu au voie să părăsească localitatea și trebuie să meargă la secția de poliție ori de câte ori sunt chemați.

Un minor de 17 ani și o femeie cu un bebeluș care au participat, de asemenea, la comemorarea de la Tâncăbești nu au primit nicio măsură preventive, dar sunt cercetați de poliție.

Șerban Suru, cel care se autoproclamă Șeful Mișcării Legionare din România, precum și alte două persoane, și-au recunoscut fapta, au spus că susțin ideologia legionară și că au participat la adunarea din 30 noiembrie de la Tâncăbești.

