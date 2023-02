Cercetătorul care a „prezis” cutremurul din Turcia spune că în România ar putea urma un seism de magnitudine 7

„Câteva informații de background: De la 1900 cinci cutremure cu maginutidea 6 și patru cu magnitudinea 7 au avut loc în România, majoritatea la adâncime (90-150 km). Ultimul de magnitudine 7 a avut loc în 1990 și suntem în fereastra de timp pentru următorul”, a scris el pe Twitter după cutremurul puternic care a avut loc, marți, în Gorj.

Some background info: Since 1900 five M6 and four M7 earthquakes occurred in Romania, most of them deep (90-150km). Last M7 was in 1990 and we are within the window for the next. https://t.co/la7UoSXI60 pic.twitter.com/WjJXX51WKN