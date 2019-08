Om de afaceri din Argeș, ucis în trafic. Singurul martor, intimidat de rudele agresorilor

Rudele celor doi indivizi din Argeș, arestați pentru că l-au bătut până la moarte pe un șofer, sunt și ele cercetate. Mama, tatăl și fratele agresorilor i-ar fi amenințat pe părinții martorului din dosarul de omor.

Acum două luni, un bărbat de 48 de ani a fost ucis în urma unui conflict pe șosea. A coborât din maşină pentru a-i potoli pe doi tineri care îl șicanau pe un alt şofer, dar aceștia l-au lovit și l-au lăsat fără suflare.

Pe baza mărturiei tânărului pe care cei doi fraţi, de 22 şi 24 de ani, l-au şicanat şi au vrut să-l bată, poliţiştii i-au arestat pe agresori.

Numai că, potrivit anchetatorilor, mama şi tatăl celor doi suspecţi, împreună cu un frate de 27 de ani, ar fi început să-i ameninţe pe părinţii martorului, şoferul pe care omul de afaceri l-a salvat cu preţul propriei vieţi. I-ar fi ameninţat de mai multe ori şi în public, aşa că oamenii, speriaţi, au anunţat poliţia.

Femeia de 43 de ani, soţul ei, de 45, şi fiul lor cel mare au fost reţinuţi pentru ameninţare, răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

Povestea tulburătoare a avut loc pe 24 iunie. Omul de afaceri Cătălin Plăiașu plecase de la firma lui din Piteşti spre casă. Pe drum, a văzut cum o maşină a frânat, brusc, de mai multe ori, în faţa unui autoturism condus de un tânăr de 25 de ani. Apoi, cei doi bărbaţi din primul autoturism au început să arunce cu tot felul de obiecte spre cel pe care îl şicanau şi, în cele din urmă, i-au blocat calea. Niciun alt şofer nu i-a venit în ajutor.

Acesta a fost momentul în care Cătălin Plăiașu a hotărât să intervină. Şi a fost gestul care i-a curmat viaţa.

Rudă a omului de afaceri ucis: „El a fost bătut, a fost, efectiv, călcat în picioare. Dacă se dădea din fiecare maşină câte un bărbat jos, indiferent de vârstă, aia terminau, plecau. Nuuu, toţi au stat în maşină, toţi s-au uitat ce se întâmplă şi cum se întâmplă. Trebuia să tacă, poate să pună mâna pe telefon, să dea telefon la poliţie”.

Tânărul vizat iniţial de agresori a demarat în viteză. A anunţat totuşi, poliţia şi aşa a ajuns singurul martor al tragediei.

Reporter: „Te-ai fi gândit că sunt în stare de aşa ceva părinţii? Să ameninţe familia martorilor?”

Rudă a omului de afaceri ucis: „Sincer, nu! Sincer, nu! Sincer, am crezut că a fost o greşeală a copiilor la nervi, ceea ce s-a întâmplat cu Cătălin. Am crezut că treburile se vor schimba, dar ca să ameninţe martorul, nu! Sub nicio formă. Nu ar trebui să se întâmple asta, adică şi Poliţia şi procurorii ar trebui să aibă grijă de martorul respectiv”.

Ulterior, magistraţii au decis ca părinţii agresorilor să fie cercetaţi sub control judiciar, iar fratele bătăuşilor a fost plasat în arest la domiciliu. Pentru faptele lor, cei trei risca până la 2 ani şi jumătate ani de închisoare fiecare.

